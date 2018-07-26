«Друзья природы» из «Жемчужинки» научились правилам поведения в лесу

Детсадовцы приняли участие в экологическом празднике «Друзья природы» в «Жемчужинке» 25 июля.

Ответственные граждане получатся из этих ребят: правила поведения в лесу они узнали уже сейчас. На праздник их пригласили лесные жители, но перед весельем им нужно было убрать беспорядок, который устроил невоспитанный мальчик Вовка.

— С песней работа идет веселее, так что под музыкальное сопровождение «Веселый путешественник» дети навели порядок: собрали мусор, объяснили Вове, что с лесными жителями надо дружить, — рассказала редактору «Нагатинского затона» руководитель дошкольного отделения Диана Кашицына.

Организатор мероприятия, старший воспитатель Ольга Злобина поделилась своими впечатлениями от праздника:

— Кто-то открыл в себе актерский талант: Таисия К. талантливо изобразила сороку, Виктория Б. порхала по двору, как настоящая бабочка, дятла-барабанщика сыграл Максим Х., а в роли трудолюбивой пчелки выступила Диана К., — сообщила она редактору.

Праздник прошел очень весело: дети с удовольствием отгадывали загадки, играли в русскую народную игру «Плетень» и читали стихи о дружбе.

Фото предоставила Диана Кашицына.