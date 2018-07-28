Ещё
В Хохловке проходит международный этнофестиваль KAMWA-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Хохловке проходит международный этнофестиваль KAMWA-2018 

АиФ Пермь 8 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Тринадцатый международный фестиваль современных этнических культур KAMWA, открыл свои двери для всех желающих 27 июля.
Традиционно летний фестиваль проходит в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В эти три дня на территории музея разместились многочисленные развлекательные и интерактивные площадки. Например, взрослые с интересом наблюдали, как проходит конкурс барбекю, в котором участвовали, как любители, так и профессионалы.
За 40 минут конкурсантом нужно было из мяса, овощей, яиц, соли и специй приготовить на мангале любое блюдо на свой выбор. Кулинарные способности участников оценивали три судьи, имеющие сертификаты международной категории ВАКС.
Любители этномузыки расположились около трёх сцен: главной, электронной и акустической у самой реки, чтобы наслаждаться песнями любимых исполнителей.
Так 28 июля на главной фестивальной поляне прошёл гала-концерт, а перед зрителями выступили музыкальные группы Asketics, Абрикосовое дерево, Meszecsinka, Abound, Anandi Joys, VEiiLA и другие.
В рамках фестиваля на малой сцене состоялся шоу-показ «Этномода». В этом году для эксклюзивных коллекций модельеров была выбрана тема «Племена». Во время модного показа на подиум выходили модели в одежде от именитых дизайнеров из Пермского края и других городов России. Среди зрителей прошёл конкурс «Этномодно», а автор лучшего этнического образа получил призы и подарки от партнёров праздника. Примечательно, что на фестивале работал шоу-рум с одеждой, в котором можно было примерить и купить авторскую одежду в стиле этно.
На ярмарке сувениров в городе мастеров продавались магниты, часы, амулеты, обереги, этнические украшения из кожи, дерева, натуральных камней и вулканической лавы, броши, визитницы, ключницы, клатчи, сумки, рюкзаки, сувениры и другие уникальные товары от производителей со всей России.
Самые маленькие посетители с радостью «атаковали» детские арт-мастерские или запускали в небо воздушных змеев и модели планеров.
А для тех, кто проголодался, работали летние кафе с национальной кухней и фастфудом.
В программе фестиваля было множество мастер-классов, например, по йоге и цигуну, а также гостей фестиваля обучали индийскому танцу и игре на самобытных и загадочных музыкальных инструментах аборигенов и шаманов. Любой желающий мог научиться индийскому, ирландскому танцу или попробовать станцевать, как настоящий эскимос.
Не далеко от музея расположился эколагерь. В нём поклонники этномузыки могли разбить палатку и жить все три дня фестиваля. Также на территории эколагеря работала KAMWAпочта. С её помощью гости этнофестиваля отправляли открытки своим родственникам или друзьям прямо из фестивального лагеря.
АиФ Пермь: последние новости
Катерина Шпица спела песню верхом на козе Палеонтологи назвали находки в Оханском районе сенсационными В августе в Перми стартует большая волонтёрская неделя
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР26
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Прививка от гепатита В в роддоме: а может, отложить?
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение