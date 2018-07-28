В Хохловке проходит международный этнофестиваль KAMWA-2018

Тринадцатый международный фестиваль современных этнических культур KAMWA, открыл свои двери для всех желающих 27 июля.

Традиционно летний фестиваль проходит в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В эти три дня на территории музея разместились многочисленные развлекательные и интерактивные площадки. Например, взрослые с интересом наблюдали, как проходит конкурс барбекю, в котором участвовали, как любители, так и профессионалы.

За 40 минут конкурсантом нужно было из мяса, овощей, яиц, соли и специй приготовить на мангале любое блюдо на свой выбор. Кулинарные способности участников оценивали три судьи, имеющие сертификаты международной категории ВАКС.

Любители этномузыки расположились около трёх сцен: главной, электронной и акустической у самой реки, чтобы наслаждаться песнями любимых исполнителей.

Так 28 июля на главной фестивальной поляне прошёл гала-концерт, а перед зрителями выступили музыкальные группы Asketics, Абрикосовое дерево, Meszecsinka, Abound, Anandi Joys, VEiiLA и другие.

В рамках фестиваля на малой сцене состоялся шоу-показ «Этномода». В этом году для эксклюзивных коллекций модельеров была выбрана тема «Племена». Во время модного показа на подиум выходили модели в одежде от именитых дизайнеров из Пермского края и других городов России. Среди зрителей прошёл конкурс «Этномодно», а автор лучшего этнического образа получил призы и подарки от партнёров праздника. Примечательно, что на фестивале работал шоу-рум с одеждой, в котором можно было примерить и купить авторскую одежду в стиле этно.

На ярмарке сувениров в городе мастеров продавались магниты, часы, амулеты, обереги, этнические украшения из кожи, дерева, натуральных камней и вулканической лавы, броши, визитницы, ключницы, клатчи, сумки, рюкзаки, сувениры и другие уникальные товары от производителей со всей России.

Самые маленькие посетители с радостью «атаковали» детские арт-мастерские или запускали в небо воздушных змеев и модели планеров.

А для тех, кто проголодался, работали летние кафе с национальной кухней и фастфудом.

В программе фестиваля было множество мастер-классов, например, по йоге и цигуну, а также гостей фестиваля обучали индийскому танцу и игре на самобытных и загадочных музыкальных инструментах аборигенов и шаманов. Любой желающий мог научиться индийскому, ирландскому танцу или попробовать станцевать, как настоящий эскимос.

Не далеко от музея расположился эколагерь. В нём поклонники этномузыки могли разбить палатку и жить все три дня фестиваля. Также на территории эколагеря работала KAMWAпочта. С её помощью гости этнофестиваля отправляли открытки своим родственникам или друзьям прямо из фестивального лагеря.