Сотрудники «Симоновки» рассказали о магии кофе

Мероприятие, посвященное кофе, прошло в библиотеке №162 во вторник, 24 июля.

Посетители послушали рассказ о долгой истории напитка, с интересом приняли участие в интерактивной викторине о кофе.

— Презентация — это, пожалуй, самая интересная часть мероприятия, участники узнали о культуре кофеен, где долгое время собирались вольнодумцы. Английский король Карл II их даже запретил, якобы чтобы мужчины не пренебрегали семейными обязанностями, а на самом деле, чтобы избежать критики. Гости узнали также об истории появления на свет растворимого кофе, этот напиток существовал уже в середине 19 века. Все выступление посетители прослушали с интересом, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» библиотекарь Ольга Калугина

Но не одной только духовной пищей обошлись на мероприятии: в конце посетителей библиотеки ждал сюрприз: ароматное свежесваренное кофе с печеньем.

Фото: сайт «Симоновки».