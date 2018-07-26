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Сотрудники «Симоновки» рассказали о магии кофе
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Сотрудники «Симоновки» рассказали о магии кофе 

Управа района Нагатинский затон 9 часов назад
Фото: Нагатинский затон
Мероприятие, посвященное кофе, прошло в библиотеке №162 во вторник, 24 июля.
Посетители послушали рассказ о долгой истории напитка, с интересом приняли участие в интерактивной викторине о кофе.
— Презентация — это, пожалуй, самая интересная часть мероприятия, участники узнали о культуре кофеен, где долгое время собирались вольнодумцы. Английский король Карл II их даже запретил, якобы чтобы мужчины не пренебрегали семейными обязанностями, а на самом деле, чтобы избежать критики. Гости узнали также об истории появления на свет растворимого кофе, этот напиток существовал уже в середине 19 века. Все выступление посетители прослушали с интересом, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» библиотекарь Ольга Калугина.
Но не одной только духовной пищей обошлись на мероприятии: в конце посетителей библиотеки ждал сюрприз: ароматное свежесваренное кофе с печеньем.
Фото: сайт «Симоновки».
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