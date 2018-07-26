Коллективы из Троицка выступят на концерте в Киевском

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Творческие коллективы из Троицкого Центра «МоСТ» начали подготовку к выездному концерту. Информацию об этом 25 июля сообщили в учреждении.

— На данный момент мы запланировали поездку в поселение Киевский. На территории этого муниципального образования 4 августа пройдет концерт. Мероприятие будет посвящено открытию культурной программы ко Дню города Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах. В празднике от нашего учреждения примут участие два коллектива: народный ансамбль «Мир танца» и кружок вокального искусства «Песня», — уточнила художественный руководитель Троицкого Центра «МоСТ» Виктория Водостоева.

Она добавила, что это первое мероприятие в августе, в котором поучаствуют творческие объединения.