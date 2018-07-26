Псковские реставраторы открыли новые фрагменты фресок в монастырском храме XIV века

ПСКОВ, 26 июля. / ТАСС /. Новые фрагменты фресок открыты в соборе Рождества Пресвятой Богородицы XIV века, который располагается на территории Снетогорского монастыря в Пскове. Открытие сделано во время реставрационных работ, которые начались в монастыре весной, сообщила в четверг пресс-служба администрации Псковской области.

"Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове. Реставрационные работы начались весной этого года в рамках федеральной целевой программы ["Культура России 2012-2018 годы"] и в настоящее время подходят к концу. Собор расписан в 1313 году знаменитой псковской краской, которую брали из глины на Снятной горе", — отмечается в сообщении.

Неизвестные ранее фрагменты живописи, как отмечают специалисты, выполнены в стиле балканских орнаментов. «Рисунок сложный по плетению, его еще называют по-простому „плетенка“. Мы можем разглядеть сближенные цвета, движение кисти мастера наводит на ощущение того, что завитки проводились будто на одном дыхании», — цитирует пресс-служба слова реставратора Татьяны Золотинской.

Для сохранения уникальных фресок реставраторы укрепили фундаменты и стены собора, построенные из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе, которые утратили прочность. В трещинах стен и цоколей были установлены инъекционные стальные трубки, по которым специалисты закачали специальный раствор для укрепления исторической кладки.

О соборе Рождества Богородицы и Снетогорском монастыре

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который входит в ансамбль зданий Снетогорского монастыря, имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Роспись храма сохранилась частично и является единственным памятником древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века, а также ярким образцом псковской художественной школы.

Снетогорский монастырь — действующий женский монастырь в Пскове, который является одним из древнейших монастырей в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Монастырь претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона. Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.