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Псковские реставраторы открыли новые фрагменты фресок в монастырском храме XIV века
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Псковские реставраторы открыли новые фрагменты фресок в монастырском храме XIV века 

ТАСС 9 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 26 июля. /ТАСС/. Новые фрагменты фресок открыты в соборе Рождества Пресвятой Богородицы XIV века, который располагается на территории Снетогорского монастыря в Пскове. Открытие сделано во время реставрационных работ, которые начались в монастыре весной, сообщила в четверг пресс-служба администрации Псковской области.
"Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове. Реставрационные работы начались весной этого года в рамках федеральной целевой программы ["Культура России 2012-2018 годы"] и в настоящее время подходят к концу. Собор расписан в 1313 году знаменитой псковской краской, которую брали из глины на Снятной горе", — отмечается в сообщении.
Неизвестные ранее фрагменты живописи, как отмечают специалисты, выполнены в стиле балканских орнаментов. «Рисунок сложный по плетению, его еще называют по-простому „плетенка“. Мы можем разглядеть сближенные цвета, движение кисти мастера наводит на ощущение того, что завитки проводились будто на одном дыхании», — цитирует пресс-служба слова реставратора Татьяны Золотинской.
Для сохранения уникальных фресок реставраторы укрепили фундаменты и стены собора, построенные из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе, которые утратили прочность. В трещинах стен и цоколей были установлены инъекционные стальные трубки, по которым специалисты закачали специальный раствор для укрепления исторической кладки.
О соборе Рождества Богородицы и Снетогорском монастыре
Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который входит в ансамбль зданий Снетогорского монастыря, имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Роспись храма сохранилась частично и является единственным памятником древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века, а также ярким образцом псковской художественной школы.
Снетогорский монастырь — действующий женский монастырь в Пскове, который является одним из древнейших монастырей в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Монастырь претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона. Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.
Ранее врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попросил заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова рассмотреть возможность включения объекта в программу «Развитие водохозяйственного комплекса». Было принято решение продолжить приостановленные в 2010 году работы по укреплению склона, на котором стоит Снетогорский монастырь. Работы выполнены примерно на 30%.
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