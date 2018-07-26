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Кого слушать на фестивале Present Perfect 2018?
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Кого слушать на фестивале Present Perfect 2018? 

Собака.ru 9 часов назад
Фото: Собака.ru
Самый масштабный электронный фестиваль города в этом году переехал ближе к морю — в «Порт Севкабель». Неизменным остался впечатляющий лайн-ап: мы выбрали 10 классных музыкантов, которых непременно стоит услышать.
Рой Айерс
Крестный отец нео-соула, ключевая фигура эйсид-джаза и мастер игры на вибрафоне выпустил почти 40 (!) альбомов. Сэмплы из его композиции можно услышать и у Канье Уэста, и у Tyler, the Creator. На PPF он сыграет на концерте-открытии фестиваля.
27 июля, 19:00-23:00  Ларри Херд
Легенда чикаго-хауса, диджей и композитор Ларри Херд (он же Mr. Fingers) стал популярен еще в конце 1980-х — после выхода на виниле его «Another Side». Как и Рой Айерс, он выступит в день открытия PPF.
27 июля, 19:00-23:00  Aux 88  Классики электро (дуэт Кита Такера и Томми Хамильтона) так полюбили Петербург на позапрошлогоднем PPF, что решили вернуться с не менее горячим сетом.
29 июля, 1:00, Main stage
Эллен Аллиен
Основательница лейбла BPitch Control влюблена в родной Берлин, в чувствах к которому признается чуть ли не в каждом альбоме. На фестивале она сыграет фирменное экспериментальное техно.
29 июля, 2:00, Main stage
Blawan
Британский диджей и музыкальный продюсер Джейми Робертс (ака Blawan) выпускал релизы на «Hessle Audio» и «R&S Records», а также записал официальный ремикс на «Bloom» Radiohead.
29 июля, 4:30, Main stage
Broken English Club
Проект диджея Оливер Хо уже переманивал на темную сторону техно завсегдатаев столичной «Рабицы», что и продолжит делать на сцене Boiler room в рамках PPF.
29 июля, 3:30, Boiler room
Лена Вилликенс
Диджей из Германии Лена Вилликенс сотрудничает с авторитетным голландским лейблом Dekmantel, для которого составила отличную компиляцию для пятой части сборника «Selectors». Лично убедиться в отменном музыкальном вкусе Лены можно ранним утром 29 июля.
29 июля, 5:00, Yard stage
Нина Кравиц
Экс-стоматолог в прошлом году стала диджеем номер один в мире по версии британского издания Mixmag и первой представительницей России на вершине этого авторитетного рейтинга.
29 июля, 6:00, Main stage
Рон Морелли
Диджей Рон Морелли — владелец нью-йоркского лейбла L. I. E. S., ставшего главной кузницей кадров для индустрии 2010-х. Пропускать его выступления — противопоказано.
29 июля, 6:00, Boiler room
Ben UFO  Продюсер и со-основатель (вместе с Ramadanman и Pangaea) британского лейбла Hessle Audio играет минимал техно — спокойное, умиротворяющее и в меру экспериментальное. Он выступит на афте-пати, локация и полный лайн-ап которого пока держится в секрете.
29 июля, афте-пати
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