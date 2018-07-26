Казанская афиша: куда пойти и что посмотреть 28 и 29 июля?

В эти выходные казанцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом, принять участие в фестивале красок и пройти экологический квест.

Кинопоказ на набережной озера Кабан

28 июля на обновленной набережной озера Кабан состоится очередной кинопоказ под открытым небом. Зрители увидят уникальную коллекцию фильмов, созданных в Казани и ставших лауреатами самых престижных международных кинофестивалей.

Всего горожанам покажут три картины:

— фильм «Одя», который рассказывает о народе коми и деревне Коптюга на реке Вашка в республике Коми, где местные жители живут по традициям и верят в старинные предания.

— фильм «В сломанный микроскоп мы увидим Казань», повествует о казанской атмосфере, ее причудливой индивидуальности.

— фильм «Сухая река», который часто показывается в Казани с момента его выхода и имеет географию далеко за пределами города.

Киносеансы начнутся в 21.00.

Фестиваль «Kremlin Open Fest»

28 июля в рамках фестиваля на территории Пушечного двора Казанского Кремля выступит скрипичный дуэт «MisStereo», который играет самую разную музыку: от классики до рока, от Вивальди до «Нирваны».

Во втором отделении концерта выступит Иркя Гайнемхаметова — первая татарская эстрадная скрипка, автор и исполнительница своих собственных песен и композиций, солитка фолк-бэнда «Super tatar».

Концерт начнется в 15.00. Вход свободный.

Праздник в честь 1030-летия крещения Руси

28 июля на территории Кизического монастыря откроется выставка казанских и зеленодольских фотохудожников, посвященная истории Православия на Казанской земле.

Также праздничные мероприятия пройдут в духовно-просветительском центре «Апостол» (ул. Чистопольская, 30). В архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского состоится литературно-музыкальный концерт, организованный отделом по культуре Казанской епархии и духовным литературным объединением «Златоуст».

Начало в 11.00.

Субботник на озере Изумрудном

28 июля жители Казани соберутся у озера Изумрудного (пос. Юдино, карьер), чтобы очистить дно и прибрежную зону от мусора. К уборке приглашаются все желающие. В рамках мероприятия пройдет квест, в ходе которого участники должны будут на скорость очистить пляж.

Начало акции в 10.00.

Фестиваль уличных культур

28 и 29 июля в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет фестиваль уличных культур «Позитив улиц».

В первый день фестиваля организаторы готовят секретную программу, о которой будет известно позднее. Во второй день в лесопарковой зоне пройдут соревнования по трюкам на BMX и самокатах, брейк-дансу, рэпу, граффити, роллер-спорту и скейтбордингу. Победители поедут на кемпинг-форум «Бережок».

Чтобы стать участником соревнований, необходимо зарегистрироваться на странице события. Фестиваль баттлов и рэпа пройдет 28 и 29 июля в Горкинско-Ометьевском лесу с 12.00 до 22.00. Во второй фестивальный день с 20.00 начнется концерт хип-хоп-музыкантов.

Вход на все события бесплатный.

Фестиваль красок

Мероприятие пройдет на парковке у ЦУМа 28 и 29 июля в 14.00. Тысячи людей откроют пакетики с красочной пудрой и устроят настоящий праздник цвета — будут осыпать друг друга ярким порошком под живую музыку.

Фестиваль пройдет 28 июля в 14.00 и 29 июля в 14.00.