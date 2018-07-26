Активный август начинается с «Культпохода»

Как последний месяц лета начнёшь, так его и проведёшь, считает наша редакция. Все мы, несомненно, будем скучать по тёплым солнечным денькам — но только осенью. А сейчас самое время распланировать неделю так, чтобы не потерять ни капли тепла!

Сходите в галерею

В выставочном зале «На Каширке» в пятницу откроют сразу две выставки — «Меловой период» и «Лестница». На них можно в полной мере насладиться современным искусством и, более того, оказаться на вернисаже.

Где: галерея «На Каширке»

Когда: 28 июля

Помогите природе

Беречь природу и спасать деревья — это правда очень благородное дело. Более того, оно может быть вдвойне полезным — в центре досуга «Садовники» можно сдать накопившуюся дома макулатуру: старые тетради, газеты, журналы и книги.

Где: центр досуга «Садовники»

Когда: до 29 июля

Займитесь спортом

В парке «Садовники» пройдёт настоящий спортивный праздник проекта «Московское долголетние». Для любителей спорта пройдут мастер-классы по кросс-фиту, зумбе и йоге, для маленьких гостей проведут тверские мастер-классы. А выступления творческих коллективов и кавер-групп на главной сцене и вовсе не оставят никого равнодушным.

Где: парк «Садовники»

Когда: 28 июля

Останьтесь с книжкой на часок

Библиотека №165 встретит у себя любителей литературных ребусов и загадок, кроссвордов и ребусов, буккроссинга и книжных бесед.

Попробуйте свои силы!

Где: библиотека №165 Когда: 1 августа