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Активный август начинается с «Культпохода»
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Активный август начинается с «Культпохода» 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 9 часов назад
Фото: Нагатино-Садовники
Как последний месяц лета начнёшь, так его и проведёшь, считает наша редакция. Все мы, несомненно, будем скучать по тёплым солнечным денькам — но только осенью. А сейчас самое время распланировать неделю так, чтобы не потерять ни капли тепла!
Сходите в галерею
В выставочном зале «На Каширке» в пятницу откроют сразу две выставки — «Меловой период» и «Лестница». На них можно в полной мере насладиться современным искусством и, более того, оказаться на вернисаже.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: 28 июля
Помогите природе
Беречь природу и спасать деревья — это правда очень благородное дело. Более того, оно может быть вдвойне полезным — в центре досуга «Садовники» можно сдать накопившуюся дома макулатуру: старые тетради, газеты, журналы и книги.
Где: центр досуга «Садовники»
Когда: до 29 июля
Займитесь спортом
В парке «Садовники» пройдёт настоящий спортивный праздник проекта «Московское долголетние». Для любителей спорта пройдут мастер-классы по кросс-фиту, зумбе и йоге, для маленьких гостей проведут тверские мастер-классы. А выступления творческих коллективов и кавер-групп на главной сцене и вовсе не оставят никого равнодушным.
Где: парк «Садовники»
Когда: 28 июля
Останьтесь с книжкой на часок
Библиотека №165 встретит у себя любителей литературных ребусов и загадок, кроссвордов и ребусов, буккроссинга и книжных бесед.
Попробуйте свои силы!
Где: библиотека №165  Когда: 1 августа
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
Библиотека №156 станет гостем парка «Садовники»
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