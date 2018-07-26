Библиотека №156 станет гостем парка «Садовники»

Встреча летней читальни библиотеки №156 «Свежий ветер и тёплая книжная волна» пройдёт в парке «Садовники» в это воскресенье, 29 июля.

Интерактивная программа начнётся с интеллектуальной игры «УникУм» по произведениям Чаплиной, Михалкова и Пришвина — для своих ответов ребята будут использовать фетровые буквы. Победителей определит количество жетонов, которые дети будут получать за каждый правильный ответ.

Продолжит летний праздник литературная викторина на знание авторов и их известных произведений, а все желающие на мастер-классах смогут рассказать свою «Цветочную историю», создать уникальное «дерево счастья» и сделать бумажного кота в технике оригами.

Самые активные участники летней читальни получат приятные подарки и сюрпризы.