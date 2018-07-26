Российские производители пищевого оборудования обсудят перспективы развития отрасли

В рамках Международной выставки «Агропродмаш-2018» 11 октября в Москве состоится II-ой форум «Пищевое машиностроение-2018», зарекомендовавший себя как главное событие отрасли, а также как площадка для конструктивного диалога между бизнесом и властью. Мероприятие организовано Департаментом сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Ассоциации «Росспецмаш».

Ожидается, что в выставке примут участие более 300 человек, в том числе руководители ведущих машиностроительных предприятий, крупнейшие производители пищевой продукции, а также представители органов исполнительной власти.

В рамках программы форума состоится пленарное заседание «Пищевое машиностроение: Стратегия 2030» и две сессии: «Российское оборудование: как растопить лед между производителями и потребителями и потеснить импорт?», «Экспорт: почему через 5 лет не останется компаний, ориентированных только на внутренний рынок?».

Справочно

II-ой форум «Пищевое машиностроение-2018» состоится 11 октября 2018 г. с 10:30 до 14:00 (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14).

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить форму участника (прилагается) и направить на электронный адрес md@rosspetsmash.ru.