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На организаторов «Нашествия» подали иск на 7 миллионов рублей
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На организаторов «Нашествия» подали иск на 7 миллионов рублей 

Говорит Москва 9 часов назад
Там полагают, что эти деньги недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших на фестивале в минувшем году.
Сумму иска подсчитали на основе данных тверского управления МВД и самих организаторов «Нашествия» о том, что площадку посетили более 200 тысяч зрителей. При этом устроители фестиваля перечислили авторских вознаграждений на 884 тысячи рублей, указав, что было продано 7 тысяч 158 билетов.
Как подчеркнули в Российском авторском обществе, они несколько раз просили организаторов «Нашествия» пересчитать авторские отчисления, и обращение в суд «стало крайней мерой».
Устроители фестиваля ситуацию не прокомментировали, передаёт ТАСС.
В этом году скандал вокруг «Нашествия» возник из-за отказа ряда исполнителей от выступлений в связи с сотрудничеством организаторов с министерством обороны.
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