На организаторов «Нашествия» подали иск на 7 миллионов рублей

Там полагают, что эти деньги недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших на фестивале в минувшем году.

Сумму иска подсчитали на основе данных тверского управления МВД и самих организаторов «Нашествия» о том, что площадку посетили более 200 тысяч зрителей. При этом устроители фестиваля перечислили авторских вознаграждений на 884 тысячи рублей, указав, что было продано 7 тысяч 158 билетов.

Как подчеркнули в Российском авторском обществе, они несколько раз просили организаторов «Нашествия» пересчитать авторские отчисления, и обращение в суд «стало крайней мерой».

Устроители фестиваля ситуацию не прокомментировали, передаёт ТАСС