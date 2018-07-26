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Южноуральская учительница нашла артефакт Великого Шелкового пути
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Южноуральская учительница нашла артефакт Великого Шелкового пути 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Краевед из Варненского района нашла за околицей своего родного села Владимировка Варненского района необычный камень, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По предположениям бывшего руководителя школьного краеведческого музея Марии Ивановой, это ни что иное как артефакт Великого Шелкового Пути и первый памятник китайской письменности.
«Это карта на гальке. Уверена, что тут изображено Созвездие Овна (голова быка), а более мелко прокарябаны две реки наверху и справа. Это чтобы караванам, шедшим из Китая по Великому Шелковому пути, в том числе и через нашу Челябинску область, была подсказка. Чтобы торговцы не заблудились в пути, чтобы правильно могли форсировать нужные реки во время передвижения каравана. На оборотной стороне камня — иероглифы» — считает краевед.
Примечательно, что на территории деревни жили люди каменного и бронзового веков, о чем свидетельствуют археологические находки. Так, в школьном музее было монисто из морских раковин, серьги с золотыми накладками и другие артефакты, которые сельчане находят буквально «под ногами».
Челябинские археологи затруднились с ответом, каким образом использовали этот камень наши предки. Но обещали дать ответ «АиФ-Челябинск» в ближайшее время. Они отправили в село на раскопки курганов археологическую экспедицию ЧелГУ.
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