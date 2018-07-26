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Жительница Башкирии: «Мечтаю, чтобы выигранный грант на „iВолге“ пошел на пользу моей благотворительности»
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Жительница Башкирии: «Мечтаю, чтобы выигранный грант на „iВолге“ пошел на пользу моей благотворительности» 

Волга Ньюс 9 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Она впервые приехала на форум и стала участником смены «Поколение Добра» с проектом «Подари частичку сердца». Вместе со своей командой Эмилия Курносова помогает домам престарелых, интернатам и психоневрологическим диспансерам.
"Мы часто посещаем с людьми, которые нуждаются в помощи, святые места, — рассказывает участница форума. — Вывозим их на машинах в монастыри, тем самым делаем их ближе к вере и помогаем поверить в жизнь. Я помогаю двум соседским бабушкам: приношу им лекарства, делаю уколы и массаж. Я не зарабатываю на этом, это все по зову сердца. Даже шоколадку не беру за какую-либо услугу. С этим проектом я и приехала на «iВолгу».
"Мне 70 лет. У меня есть взрослая дочь, и еще вся жизнь впереди для того, чтобы дарить людям добро! То, что я вошла в топ-12 участников смены «Поколение Добра», уже о многом говорит. Мечтаю, чтобы выигранный грант пошел на пользу моей благотворительной деятельности, — хочу пройти курсы «Сестер милосердия» и стать еще ближе к людям", — делится своими планами Эмилия Курносова.
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