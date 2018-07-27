Подъезд к районной поликлинике благоустроят

В районе Орехово-Борисово Северное начали менять асфальт. Речь идет о подъезде к поликлинике № 214 по улице Генерала Белова. Здесь также планируют заменить бордюрный камень и привести в порядок газон.

Кроме того, от пересечения с Борисовским проездом до Орехового бульвара на улице Генерала Белова установят дорожные знаки, а также освежат разметку пешеходного перехода. К тому же буквально напротив поликлиники появится новая остановка, от которой путь до медучреждения значительно сократится.

Как отмечают местные власти, все эти изменения проводятся с целью обеспечить и автомобилистам, и пешеходам комфортные и безопасные условия.

Фото предоставила Светлана Васильченкова