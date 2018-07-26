Как поменять интерфейс Photoshop на русский

Как поменять язык на русский в Фотошопе

Самый простой и быстрый вариант — изменить язык в Фотошопе, если он уже был установлен в вашей версии. Для этого откройте Adobe Photoshop и на главной верхней панели меню кликните на вкладку Edit.

В появившемся меню найдите пункт Preferences -> Interface. Откроется окно, в котором вам нужно найти пункт Text. В нем выберите Russian language. Нажмите Ок. После этого перезапустите программу, чтобы язык изменился на русский.

К сожалению, если язык не установлен заранее, то вам придется либо установить новую версию программы, убедившись заранее, что в ней есть русский язык, либо скачать дополнительный языковой пакет с русским языком.

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Видео: CHIP