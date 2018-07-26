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Власти Калининграда ищут подрядчика для благоустройства Летнего озера
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Власти Калининграда ищут подрядчика для благоустройства Летнего озера 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Конкурс по выбору подрядчика для благоустройства Летнего озера был опубликован на сайте госзакупок.
Как сообщает Калининград.Ru, максимальная цена контракта превышает 55 млн рублей. До 1 декабря у озера должны появиться несколько зон отдыха для детей и взрослых, велодорожки вокруг водоёма, пешеходные сети и маршрут для скандинавской ходьбы. Со стороны дома №24 на улице Автомобильной должна быть благоустроена набережная-терраса с пандусом. Отдельно в техническом задании прописаны все элементы, которые подрядчик должен установить на набережной, детских и игровых площадках.
Подать заявки на участие в конкурсе компании могут до 9 августа.
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