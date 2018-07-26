Власти Калининграда ищут подрядчика для благоустройства Летнего озера

Конкурс по выбору подрядчика для благоустройства Летнего озера был опубликован на сайте госзакупок.

Как сообщает Калининград.Ru, максимальная цена контракта превышает 55 млн рублей. До 1 декабря у озера должны появиться несколько зон отдыха для детей и взрослых, велодорожки вокруг водоёма, пешеходные сети и маршрут для скандинавской ходьбы. Со стороны дома №24 на улице Автомобильной должна быть благоустроена набережная-терраса с пандусом. Отдельно в техническом задании прописаны все элементы, которые подрядчик должен установить на набережной, детских и игровых площадках.

Подать заявки на участие в конкурсе компании могут до 9 августа.