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Музей требует с Михалкова 4,5 млн рублей
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Музей требует с Михалкова 4,5 млн рублей 

News.ru 8 часов назад
Фото: News.ru
Режиссёр Никита Михалков занимается не только созданием фильмов. Он также является массовым учредителем различных фирм, так или иначе связанных с кинематографом. Как раз на одну из его компаний, ООО «Меркатор Анимэйшн», подали в суд.
Фирма по производству кино— и видеофильмов и телевизионных программ была учреждена весной 2017 года. Её генеральным директором стала Юлия Артемьева, она также является руководителем программы «Спокойной ночи, малыши!». В ООО «Меркатор Анимэйшн» ей принадлежит 20%, известный режиссёр, в свою очередь, владеет также 20%, остальные доли между собой разделили председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, у него 20%, и медиаменеджер Александр Митрошенков, у которого 40%.
Согласно ОКВЭД, ООО «Меркатор Анимэйшн» занимается распространением и демонстрацией фильмов и тв-программ, а также изучением общественного мнения. Фирма зарегистрирована в Москве на улице Сергея Эйзенштейна.
Иск подал воронежский Интерактивный музей «БИМ». На официальной странице учреждения Вконтакте в описании сказано, что в музее нет привычных экспонатов и экскурсоводов.
«Это современное арт-пространство, оснащённое экранами, проекторами, огромными фотографиями. Выставка будет интересна людям всех возрастов — от совсем маленьких до больших. А также будет очень полезна и познавательна учащимся школы, так как они смогут найти у нас много нужной информации, которая поможет им при написании докладов и каких-либо творческих работ», — сказано в описании Интерактивного музея.
Как следует из материалов дела, руководство «БИМа» хочет взыскать с кинематографической компании долг размером свыше 4,5 млн рублей за аренду нежилых помещений за период с июля по октябрь 2017 года. В свою очередь, «Меркатор Анимэйшн» подала встречный иск с просьбой расторгнуть договор аренды, но суд его не принял. Следующее заседание по делу назначено на сентябрь.
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