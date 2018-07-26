Разведчики вдохновили на написание книг

Несмотря на летний отпуск, начальник Студии писателей Министерства внутренних дел России Дмитрий Жуков приходит в свой кабинет в музее МВД, чтобы ознакомиться с новыми рукописями, пришедшими на литературный конкурс «Доброе слово», который стартовал более десяти лет назад — в 2007 году.

— Ежегодно в литературных состязаниях принимают участие около 12 тысяч человек, — рассказывает подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков. — Они состязаются в номинациях «Роман-повесть», «Рассказ», «Поэзия», «Детективная проза» (номинация имени Э. А. Хруцкого). Победителями и лауреатами уже стало 214 человек.

Руководитель Студии писателей рассказывает: чтобы просмотреть все эти работы — нужно время, чтобы правильно оценить их и выделить достойных. При этом Дмитрий Жуков находит время и для собственных литературных опытов. Он автор более двух десятков книг о партизанском движении во время Великой Отечественной войны и истории полиции.

— Поражаюсь героизму нашего народа, когда на оккупированных территориях люди уходили в леса и вели подрывную работу, — делится подполковник. — Работая в архивах, удалось отыскать интересные документы. Например, известный в Белоруссии партизан Владимир Гиль-Родионов начинал служить в Красной армии, потом «переметнулся» в СС, а вскоре ушел в партизанское соединение.

Корреспонденту «ВМ» Дмитрий Жуков показывает свою последнюю книгу, написанную в соавторстве с Иваном Ковтуном, — «Бургомистр и палач».

— Одну из глав о Брониславе Каминском, служившем в немецком подразделении СС, издали в Польше, — рассказывает корреспонденту «ВМ» Дмитрий Жуков. — Гонорар, правда, не заплатили, но хорошо, что хоть прислали авторские экземпляры.

А вот благодаря главе «Тонька-пулеметчица» полицейского-писателя пригласили в качестве эксперта на известную передачу «Битва экстрасенсов». Там был представлен портрет известной предательницы Антонины Макаровой . А экстрасенсы, стоя к нему спиной, должны были узнать, кто изображен на фото. Жуков признался корреспонденту «ВМ», что рад тому, что его труд востребован, а книги читают.

СПРАВКА

Студия писателей МВД создана 16 марта 1999 года. Ее основная задача — создавать художественные и публицистические произведения, повествующие о деятельности органов внутренних дел, популяризировать опыт лучших сотрудников. Студия издала уже 120 книг. Из-под пера непосредственно сотрудников полиции вышло более 10 книг, посвященных истории Министерства внутренних дел. В 2004 году коллектив Студии писателей удостоился премии МВД России за книгу «Герои России» и за весомый вклад в популяризацию профессии сотрудников ОВД.