Ещё
Пятая точка голливудской звезды вызвала пересуды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Голливудская актриса Марго Робби не раз занимала почетные места в списках самых красивых женщин планеты. Однако свежие фотографии 28-летней звезды ошеломили поклонников.
Актриса всегда гордилась своим подтянутым телом. Во многих интервью она давала советы как с помощью регулярных тренировок в зале и плавания держать себя в тонусе.
Видимо сама Робби не всегда следует своим же рекомендациям. По крайней мере недавние снимки Марго создают именно такое впечатление.
Кадры, на которых артистка в модном нынче слитном купальнике черного цвета плещется в океане в компании возлюбленного, шокировали поклонников. Фанаты отметили, что фигура Марго не так уж безупречна. Стильный наряд для пляжа сыграл с Робби злую шутку. В нем грудь красотки кажется меньше, не подчеркнута талия, да и зад выглядит абсолютно плоским.
Вероятно, артистка просто расслабилась в отпуске и забыла про спорт. Тем более Робби не приемлет никаких диет. В одном из интервью звезда призналась, что не придерживается правильного питания, так как не может отказать себе в фастфуде и пиве.
Добавим, что несмотря на неидеальные формы, Марго смогла очаровать гоолливудского плейбоя Брэда Питта. Актеры работают вместе в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
Инсайдеры, знакомые со звездами, сообщили изданию RadarOnline, что Питт оказывает Робби недвусмысленные знаки внимания. Актер так увлекся барышней, что его даже не смущает тот факт, что Марго замужем за помощником режиссера Томом Акерли. Добавим, что девушка славится невероятным чувством юмора и легким нравом, поэтому очаровала всех работников площадки.
Дни.ру: последние новости
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова "Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести Впервые опубликованы грязные откровения маньяка Чикатило
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение