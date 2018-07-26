Пятая точка голливудской звезды вызвала пересуды

Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды

Голливудская актриса Марго Робби не раз занимала почетные места в списках самых красивых женщин планеты. Однако свежие фотографии 28-летней звезды ошеломили поклонников.

Актриса всегда гордилась своим подтянутым телом. Во многих интервью она давала советы как с помощью регулярных тренировок в зале и плавания держать себя в тонусе.

Видимо сама Робби не всегда следует своим же рекомендациям. По крайней мере недавние снимки Марго создают именно такое впечатление.

Кадры, на которых артистка в модном нынче слитном купальнике черного цвета плещется в океане в компании возлюбленного, шокировали поклонников. Фанаты отметили, что фигура Марго не так уж безупречна. Стильный наряд для пляжа сыграл с Робби злую шутку. В нем грудь красотки кажется меньше, не подчеркнута талия, да и зад выглядит абсолютно плоским.

Вероятно, артистка просто расслабилась в отпуске и забыла про спорт. Тем более Робби не приемлет никаких диет. В одном из интервью звезда призналась, что не придерживается правильного питания, так как не может отказать себе в фастфуде и пиве.

Добавим, что несмотря на неидеальные формы, Марго смогла очаровать гоолливудского плейбоя Брэда Питта . Актеры работают вместе в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".