Фоторепортаж: Тимоти Шаламе «прогулялся» по петербургскому метро, магазинам и улицам

Тимоти Шаламе «прогулялся» по летнему городу. Остался ли он в восторге от офиса «Вконтакте», Казанского собора, сувенирной лавки или продуктового магазина — неизвестно, так как «осматривала» местные достопримечательности картонная фигура 22-летнего актера.

Ксавье Долан и Адам Драйвер. Номинанта на премию «Оскар» вывела в свет компания-прокатчик A-One Films, которая занимается дистрибуцией независимого кино в Петербурге. Со 2 августа в Петербурге начнется прокат новой работы Шаламе — «Жаркие летние ночи», где его герой по имени Дэниел пускается во все тяжкие. Помимо Шаламе, у компании также есть картонные Игги Поп, Луи Гаррель

Ранее мы нашли Instagram, в котором художник помещает лицо Тимоти Шаламе на картины Мунка, Вермеера и Караваджо и еще один, в котором Элио и Оливер из картины Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» органично вписались в полотна французского импрессиониста Клода Моне. Фото: @aonefilms

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