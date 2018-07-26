Какие пытки практикуют за решёткой

Публика забыла о деле Вайнштейна, повышении пенсионного возраста и с интересом следит за информацией, поступающей из отечественных исправительных учреждений. Воображение поражает разнообразие истязаний, практикующихся за решёткой. Правда, далеко не всегда сведения о пытках подтверждаются.

Портал News.ru обратился в Комитет против пыток (независимая российская межрегиональная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека), работающий с 2001 года, чтобы узнать, какие виды истязаний действительно практикуются в отечественных тюрьмах. Руководитель отдела расследований Комитета против пыток Сергей Бабинец утверждает, что существует масса способов замучить человека.

Избиение

Это самый банальный и распространённый вид пыток, так как проще всего выбить из человека информацию. Приходится быть изобретательными, чтобы не оставлять на теле подопытного следов. «Для истязаний часто используют пластиковые бутылки, наполненные водой. В ход также идут сподручные средства: тапки, кодексы, прикроватные тумбочки. А ещё у нас был случай, когда человека избили электрическим обогревателем», — рассказывает Бабинец.

Vertigo Films

Кадр из фильма «Бронсон»

Удушение

В России душат целлофановым пакетом или противогазом. У каждого из этих видов пыток есть названия. Например, слоник. Человеку надевают на голову противогаз, пережимают хобот, через который должен поступать кислород. Если затея удалась — человек задыхается.

«Иногда через шланг пускают сигаретный дым или капают пару капель нашатыря, чтобы человеку было ещё тяжелее дышать. А порой впрыскивают из баллончика слезоточивый газ. Всё это делается, чтобы причинить жертве максимальные страдания», — уточнил эксперт.

Электрический ток Согласно данным собеседника News.ru, пытки электрическим током широко распространены на Северном Кавказе. «Почему-то эту разновидность истязаний там очень любят. Тело человека прижигают электрошокером или используют для этого полевой телефон», — пояснил Бабинец.

Такие телефоны есть в каждом отделе полиции на случай, если происходит какое-то ЧП. Их можно не подключать к сети. Телефон — коробочка с проводками, у которой сбоку есть ручка. Когда кто-то крутит ручку, проводки вырабатывают электричество. Правда, в последнее время по назначению эти средства связи не используют.

«Теперь они — пыточный прибор. Сотрудники правоохранительных органов крутят ручку, а проводки, вырабатывающие электричество, приматывают к пальцам рук или ног жертвы, к ушам, соскам, языку или зубам. Чем быстрее крутишь ручку, тем быстрее сила тока. Соответственно, человеку больнее», — сказал Бабинец.

Vertigo Films

Кадр из фильма «Бронсон»

Во время пытки жертву также могут обливать жидкостью, чтобы увеличить проводимость и, соответственно, болезненные ощущения. «Для этого используют воду, гели, вазелин. Во время пытки электрическим током происходит многократное сокращение мышц, человек хаотично дёргается, что может привести к вывихам, переломам. А сам ток может вызвать остановку сердца или сердечный приступ», — добавил правозащитник.

Шофёр

Часто заключённых заставляют подолгу стоять в неудобной позе. Одна из самых популярных поз называется шофёр или телевизор. Человека заставляют держать на вытянутых руках табуретку. В это же время он должен присесть так, чтобы его бёдра стали параллельны полу. В таком положении, напоминающем шофёра за рулём, он должен стоять до тех пор, пока не согласится дать то, что от него требуют.

The Film Department

Кадр из фильма «Законопослушный гражданин»

Подвешивание

«Человека кладут на живот, сковывают ноги и руки за спиной наручниками, затем ноги подтягивают к рукам и скрепляют наручники между собой. В такой дуге за те же наручники человека поднимают, например, при помощи трубы, биты или цепи. Боль при этом дикая, выворачиваются суставы, рвутся ткани. Жертва не может долго так висеть, просит, чтобы это прекратилось, и сознаётся во всех смертных грехах», — продолжил руководитель отдела расследований Комитета против пыток.

Метод Ярославской колонии

Узнав о способе, которым сотрудники Ярославной колонии пытали заключённого, Бабинец удивился. Он заверил, что сейчас этот метод уходит в прошлое.

«Недавно ставшие известными удары по пяткам сейчас встречаются реже. Такое избиение неприятно тем, что после него остаётся мало следов. Но при ударах по пяткам травмируются внутренние органы. Поскольку удары проходят по костям, инерция от них отдаётся на почках, печени. После таких видов избиений жертвы часто жалуются не только на боль в стопах, но и в почках и другие последствия», — рассказал собеседник News.ru.

Неудобные позы

В России также популярна фиксация заключённых в неудобных позах. У каждой из них есть своё название — это всевозможные конверты, ласточки и попугаи. Человека связывают и надолго оставляют лежать в неестественной позе.

Vertigo Films

Кадр из фильма «Бронсон»

И прочие

По словам правозащитника, в отечественных исправительных учреждениях практикуется изнасилование самых разных видов. А также пытки, не связанные с физическими истязаниями. На жертву оказывают психологическое давление. Например, угрожают что-то сделать с родственниками.

«Это тоже было раньше широко распространено на Северном Кавказе. Могут привести ребёнка и сказать, что будут избивать его на глазах у родителя, если он не даст признательных показаний. Есть пытки голодом, холодом. А порой жертв доводят до паранойи или галлюцинаций музыкой. Либо её включают слишком громко, либо повторяют одну и туже композицию без перерыва. Помимо этого, могут просто унижать. Например, раздеть человека догола, заставить встать на колени, извиняться, петь песни. Можно продолжать до бесконечности», — сказал Бабинец.

Жалобы

Руководитель отдела расследований рассказал, что Комитет против пыток работает в семи регионах. Жалоб поступает от 100 до 150 в год. Но не каждый человек, подвергшийся пыткам, обращается за помощью. На самом деле таких случаев истязания может быть в десятки раз больше.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

По его словам, восстановить справедливость удаётся, но не так часто, как хотелось бы. С 2001 года организации удалось добиться осуждения 138-ти сотрудников полиции. На самом деле их чуть больше, но некоторые приговоры ещё не вступили в законную силу.