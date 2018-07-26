Съемочную площадку «Дома-2» снесут из-за строительства трассы

Будущее скандального проекта оказалось под угрозой. Правительство Москвы планирует снести съемочную площадку шоу «Дом-2» и построить неподалеку от места, где сейчас находится знаменитое «лобное место» автомобильную магистраль, а на месте «Поляны» появится новая остановка.

"Да, снос планируется. Это единственная площадка, через которую проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест». Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке", — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

Отметим, участок расположен в ТинАО, на территории Новой Москвы, неподалеку от коттеджного поселка «Летова роща». Его площадь составляет 2,9 гектара.

Власти Москвы уже уведомили владельца земли, где снимается популярное риалити, об изъятии.