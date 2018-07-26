5 интересных книжных магазинов Москвы

Кардинальное отличие маленьких книжных магазинов от сетевых — это подход к формированию ассортимента. Если вам не хочется видеть на полках Дарью Донцову (при всем уважении, конечно, но все же), то мы составили небольшой гид по интересным книжным магазинам Москвы.

«Фаланстер»

Книжный магазин «Фаланстер» в Малом Гнездниковском переулке открылся в 2002 году. Название магазина и слоган «Обмен денег на книги» предложил писатель Алексей Цветков . Особенность магазина еще и в его административном устройстве — это что-то вроде кооператива, где все равны: и директор, и сотрудники. В «Фаланстере» можно обменять деньги на книги по философии, истории, культурологии, искусствоведению. Есть также отдел современной художественной литературы и детской литературы. В магазине часто проходят встречи с писателями, лекции и семинары. Среди издательств, сотрудничающих с «Фаланстером», — ОГИ, Common Place, Ad Marginem и другие независимые издательства. В группе «Фаланстера» периодически публикуются тематические подборки книг (которые не обязательно покупать в магазине, а можно, допустим, прочесть в электронном виде). Например, «10 социально-политических романов, повлиявших на революционно-демократическую интеллигенцию XIX века».

Адрес: Малый Гнездниковский переулок, 12/27. Вход в арке, магазин находится на 2-м этаже.

«Циолковский»

Книжный магазин «Циолковский» организован коллективом «Фаланстера» и фондом развития Политехнического музея. Изначально он располагался именно там, но после закрытия музея на реконструкцию перебрался в Пятницкий переулок. В «Циолковском» можно купить научно-популярную литературу, издания по этнографии, философии, истории религии, истории архитектуры и кино, социологии. Особенно стоит обратить внимание на редкие книги, а также репринты и малотиражные тома (которых обычно днем с огнем не сыщешь). В общем, «читайте, думайте и действуйте».

Адрес: Пятницкий переулок, 8, стр. 1.

«Ходасевич»

Еще один маленький, но уютный книжный с отличным подбором литературы, «Ходасевич», находится на Покровке. Здесь есть книги по архитектуре и урбанистике, кино и театру, мемуары и дневники, издания по философии, графические романы, журналы, фензины (любительские малотиражные издания), научпоп (к примеру, журнал «Кот Шредингера»). Помимо книг, в «Ходасевиче» можно купить канцелярию, винил, мерч и стаф. Например, светящуюся карту звездного неба, брошь с Гоголем или подвески с сухими цветами внутри. Владельцы магазина тоже в каком-то смысле авторы — недавно они выпустили книгу «Как открыть книжный магазин и не облажаться». Если у вас есть ненужные книги, то их тоже можно принести сюда.

Адрес: улица Покровка, 6.

«Бочка Диогена»

На самом деле история о том, что древнегреческий философ Диоген жил в бочке, — это миф, поскольку в Древней Греции бочек не делали. Жил он в пифосе — большом глиняном сосуде, в котором обычно хранили продукты. Тем не менее в литературу вошла именно бочка и именно так и называется книжная лавка. Она позиционирует себя как “ библиорий” — то есть место, где можно не только купить книгу, но и почитать и поговорить о ней. В «Бочке Диогена», которая находится в районе метро Чистые пруды, проходят лекции, семинары и встречи (можно провести и самому), а также авторские философские игры.

Адрес: улица Макаренко, 9, стр. 1.

Книжная лавка «У Кентавра»

Книжная лавка «У Кентавра» — специализированный магазин гуманитарной литературы, работающий на территории РГГУ. Соответственно «У Кентавра» много вузовских научных изданий (но не только) по различным отраслям гуманитарного знания: психологии, политологии, экономике и праву, художественная литература (включая книги на иностранных языках), научная периодика, книги по филологии, культорологии, архивному делу и многое другое. В лавке также проходят презентации книг и обсуждения.

Адрес: улица Чаянова, 15.