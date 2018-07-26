Иван Шарапов десять часов играл в честь дня рождения короля в Таиланде

БАНГКОК, 26 июл — РИА Новости . Живущий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов сыграл в четверг в Бангкоке десятичасовой музыкальный марафон в честь наступающего 28 июля дня рождения короля Маха Ватчиралонгкона ( Рамы X ).

Концерт российского пианиста в холле торгово-развлекательного центра River City в Бангкоке начался в 10.00 (06.00 мск) с исполнения таиландского королевского гимна, написанного 130 лет назад, в 1888 году русским композитором Петром Щуровским, и завершился в 20.30 (16.30 мск) гимном Российской Федерации.

В течение десяти часов Шарапов исполнял классические и популярные композиции, открывая каждый новый час концерта одним из музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), отца ныне царствующего монарха.

В 2017 году, в первую годовщину со дня кончины Рамы IX, скончавшегося на 89-м году жизни в октябре 2016 года, Шарапов сыграл в Таиланде свой первый, девятичасовой музыкальный марафон в память о монархе, царствовавшем в Таиланде 70 лет.

10-часовой музыкальной марафон российского пианиста Ивана Шарапова ко Дню рождения короля Таиланда. 26 июля 2018

"Играть в память ушедшего короля, конечно, было труднее, потому что было видно, как тайский народ его любил, и, конечно, ты очень эмоционально ощущаешь это, разделяя с тайцами их утрату. День рожденья все-таки более приятный повод, чтобы выразить свои чувства и эмоции. Часть репертуара мы, конечно, с прошлого марафона заменили, сегодняшний марафон был, скажем так, более окрашен в яркие тона, потому что повод счастливый", — ответил Шарапов после концерта российским журналистам на вопрос, какой из марафонов — прошлогодний или сегодняшний, было труднее играть.

Посол России в Таиланде Кирилл Барский , присутствовавший на концерте, отметил, что музыкальный подарок, который сделал таиландским слушателям российский пианист на день рождения монарха (национальный праздник), был уникальным.

"Такой подарок может подарить только особенный человек, и этим человеком сегодня стал талантливый российский пианист, композитор, оперный певец, педагог, общественный деятель Иван Шарапов, который уже три года живет в Таиланде, на острове Пхукет, занимается концертной деятельностью, преподает музыку тайским детям и очень активно участвует в разнообразных культурных, образовательных проектах, продвигая в Таиланде российскую культуру и искусство", — сказал российским журналистам глава дипмиссии.

Инициатива Шарапова привлекла большое внимание таиландской общественности, СМИ, друзей России, россиян, живущих и работающих в Таиланде, сказал посол. «На протяжение сегодняшнего дня сотни, вполне вероятно, даже больше тысячи человек приходили, стояли, слушали, аплодировали, наслаждались музыкой, удивлялись, с каким рвением и самоотверженностью Иван играл все эти десять часов», — рассказал Барский.

"Думаю, что Иван прав, когда говорит, что это подарок не только от него лично, но и от всей нашей русской общины в Таиланде, за что, конечно, ему большое спасибо. Думаю, мы все, россияне, проживающие и работающие в Таиланде, можем гордиться тем, что у нас есть такой соотечественник. Этот проект запомнится надолго и внесет свою весомую лепту в развитие наших культурных и дружеских связей с Таиландом", — сказал посол.