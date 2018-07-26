Легендарная киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным инвестиционным проектом города

Правительство Москвы присвоило киностудии «Союзмультфильм» статус приоритетного инвестпроекта. В четверг, 26 июля, эксперты рассказали «ВМ» о принятом решении развивать индустрию.

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» долгие годы пыталась вновь завоевать внимание и любовь зрителей. И последние несколько лет ей это прекрасно удается. Студия выпустила несколько мультипликационных фильмов и сейчас работает еще над десятком проектов. А недавно столичное правительство присвоило «Союзмультфильму» статус приоритетного инвестиционного проекта. В ближайшее время на базе студии появится технопарк «Дом российской анимации».

По словам директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, идея создания технопарка связана не только с деятельностью студии, а в целом со стимулированием развития отрасли.

— Мультипликация — сложная отрасль не только с точки зрения создания, но и с точки зрения экономики, — говорит Машковцев. — Льготы, которые дает статус технопарка, позволят облегчить экономическое бремя.

К слову, полученный студией статус снизит налоговую нагрузку до 25 процентов. По мнению экономиста Сергея Зуева, это хорошее экономическое подспорье для студии.

— Это имеет прежде всего значение для развития отрасли, — говорит эксперт. — И многократно окупится для государства по сравнению с теми налогами, которые студия могла бы заплатить.

Помимо экономической выгоды, все эксперты отмечают и глобальное значение. Директор «Союзмультфильма» отметил, что технопарк откроет новые возможности не только для них, но и для других российских студий.

— Они смогут прийти к нам и получить поддержку, воспользоваться услугами цехов и техническими ресурсами, которые уже у нас есть, — пояснил Машковцев

Он также отметил, что российская мультипликация пока не является индустрией из-за невысокого количества производимого контента, зато есть хорошие специалисты.

— Их немного, но мы будем повышать уровень сотрудников и воспитывать новых, — добавил Борис Машковцев.

Сейчас «Союзмультфильм» работает по новой экономической модели.

— У нас стоит задача сделать студию важным игроком рынка, — делится планами Машковцев. — Большая часть современных мультфильмов — это сериальный контент, потому что детям нравится история с продолжением. Кроме того, сейчас фильмы ориентированы на узкий сегмент аудитории, пропало единое понятие «детского кино».

«Союзмультфильм», по словам Машковцева, теперь тоже стал следовать современным требованиям. В копилке студии есть и полнометражный кукольный мультипликационный фильм, рассчитанный на взрослую аудиторию. Картина «Гофманиада», над которой «Союзмультфильм» работал около 15 лет, выйдет на большие экраны в октябре этого года. К слову, для создания мультфильма было изготовлено более 200 кукол.

ТОП-10 интересных фактов о мультфильмах киностудии «Союзмультфильм»

— Голос Винни-Пуха — это голос Евгения Леонова , ускоренный в несколько раз — Маму дяди Фёдора художник Левон Хачатрян срисовал со своей жены, Ларисы Мясниковой

— Волк и Заяц из «Ну, погоди!» первый раз появились на экране как герои сюжета для «Весёлой карусели»

— Чтобы озвучить тонущего волка в первой серии «Ну, погоди!», актёр Анатолий Папанов потребовал ведро воды

— Чебурашка очень популярен в Японии: там даже сняли продолжение знаменитого мультфильма

— В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран

— Советский мультфильм «Снежная королева» демонстрировался в канун рождественских каникул по американскому телевидению

— 10 минут мультипликационного фильма — это 15-20 тысяч рисунков

— Песня Крокодила Гены была переведена на множество языков, среди которых польский, шведский, болгарский, немецкий и даже японский

— В англоязычных странах Чебурашку зовут Топл, в Германии — Куллерьхен, а в Финляндии — Муксис

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Фурсин , руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:

— Статус инвестиционного приоритетного проекта обеспечит снижение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25 процентов. Это позволит студии направить средства на модернизацию производства. Ожидается, что на базе модернизированного «Союзмультфильма» будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.

— Наша мультипликация всегда была на самом высоком художественном уровне, и она продолжает развиваться. Присвоение статуса приоритетного инвестпроекта — это прежде всего выражение заботы и знак принятия ответственности со стороны государства. Предоставленные налоговые льготы очень важны, чтобы сохранить эту отрасль на высоком уровне.