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Режиссер Алексей Федорченко удостоен спецприза n’RIS фестиваля «Горький fest»
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Режиссер Алексей Федорченко удостоен спецприза n’RIS фестиваля «Горький fest» 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
ТАСС, 27 июля. Режиссер Алексей Федорченко, получивший гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest» с картиной «Война Анны», стал также обладателем специального приза от партнера киносмотра, цифрового сервиса для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n’RIS. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
Сертификат на защиту фильма в цифровой среде сроком на один месяц и право на членство в клубе n’RIS режиссеру вручил его коллега, член попечительского совета «Горький fest» Андрей Мерзликин.
"К нам приезжают десятки артистов, режиссеров, операторов, музыкантов. Они вкладывают силы и душу в создание своих картин, и для них проблема защиты их труда остается неизменно острой. Это прекрасно, что у нашего фестиваля появился такой партнер, как n’RIS, который сделал понятный и легкий сервис для защиты авторских прав и одновременно для продвижения наших творческих работ, для нашего с вами материального благополучия", — процитировали в пресс-службе слова Мерзликина.
В ответном слове Федорченко отметил, что вопрос защиты авторских прав в России — один из приоритетных для людей творческих профессий. «Мы все больше вовлечены в режиссуру, в съемки. А на сопутствующие, но, безусловно, важные процессы не всегда удается найти ресурсы. Я благодарен n’RIS за то, что они помогают нам защитить результаты нашего труда», — сказал он.
Сервис n’RIS выступил партнером «Горький fest», который прошел с 20 по 26 июля в Нижнем Новгороде. Компания подарила всем участникам фестиваля промокоды на депонирование интеллектуальной собственности. Номинантам и победителям были вручены сертификаты n’RIS на премиальный пакет услуг, включающий в себя цифровой нотариат, консьерж-сервис по вопросам защиты и оборота прав, инструменты маркетингового продвижения.
По словам заместителя генерального директора n’RIS Валерии Брусникиной, сфера управления интеллектуальной собственностью остается «пока очень сложным даже для подготовленного специалиста механизмом». «Мы же предлагаем инновационную инфраструктуру, существенно облегчающую и упрощающую все ключевые процессы, с гарантией защиты на всех этапах кинопроизводства», — подчеркнула она.
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