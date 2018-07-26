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И. Свиридов встретился с жителями Дорогомилово для решения проблем застройки района
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И. Свиридов встретился с жителями Дорогомилово для решения проблем застройки района 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Дорогомилово, которые обратились к нему с просьбой решить проблему строительства бизнес-центра на месте здания детского сада, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я живу в доме с момента его заселения в 1942 г. Он находится в двух шагах от предполагаемой постройки (бизнес-центра — прим. Агентства «Москва»).
В течении того времени, которое мы тут живем, наш двор претерпел гигантские изменения, и все в худшую сторону. И вот теперь нам остался крохотный кусочек детской площадки от детского сада, где можно посидеть пожилому человеку.
А теперь они на этом месте хотят построить какой-то бизнес-центр», — отметила Марина, жительница д. 11 на ул. Большая Дорогомиловская.
Она также отметила, что здание детского сада в настоящее время не используется по своему основному назначению.
«Сейчас владельцы здания бывшего детского сада сдают его в аренду под медцентр и автомеханику. Речь идет о том, что владельцы этого здания провели публичные слушания, в которых весь двор проголосовал против, но были собраны фальшивые голоса из других дворов, подписанные под якобы реконструкцией детского сада. На самом деле это здание будет снесено, а на его месте будет построен многоэтажный бизнес-центр», — сказала она.
В свою очередь И. Свиридов пообещал жителям изучить данную проблему и найти ее решение.
«Я включаю этот адрес, ул. Большая Дорогомиловская, д. 9, корп. 2, в карту проблем Москвы. У меня в юридической практике были подобные случаи, когда недобросовестные коммерсанты меняли назначение детского сада. И самое трудное в таких ситуациях, если детский сад не попал в перечень образовательных учреждений, но тем не менее образовательная функция должна была сохраниться в генплане. Я изучу, посмотрю, какое тут целевое назначение, и в случае, если тут была смена функции с образовательной на иную, то это можно отменить, потому что сокращение образовательной функции возможно только при альтернативном строительстве образовательных учреждений. Насколько я знаю, в Дорогомилово никаких новых школ не строили», — сказал кандидат в мэры.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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