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Краснодарская школьница выпала из окна бывшей гостиницы
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Краснодарская школьница выпала из окна бывшей гостиницы 

Свободная пресса 4 часа назад
15‐летняя школьница выпала из окна третьего этажа бывшей гостиницы, расположенной в совхозе станицы Рязанская Белореченского района Краснодарского края.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, учащуюся девятого класса одной из местных школ доставили в больницу. Там медики диагностировали у девочки перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.
В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Уже известно, что школьница не состоит на учете в полиции, а её семья не является неблагополучной.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 25 июля пациент московской наркологической клиники выпал из окна.
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