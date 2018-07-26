Краснодарская школьница выпала из окна бывшей гостиницы

15‐летняя школьница выпала из окна третьего этажа бывшей гостиницы, расположенной в совхозе станицы Рязанская Белореченского района Краснодарского края.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, учащуюся девятого класса одной из местных школ доставили в больницу. Там медики диагностировали у девочки перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Уже известно, что школьница не состоит на учете в полиции, а её семья не является неблагополучной.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 25 июля пациент московской наркологической клиники выпал из окна.

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