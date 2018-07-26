Антонова Наталья Сергеевна 

Дата рождения: 12 марта 1974 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Рыбы
Наталья Антонова родилась в семье военного и преподавательницы. В детстве будущая актриса предпочитала мальчишескую компанию и, не в последнюю очередь благодаря влиянию двоюродного брата, увлекалась футболом. До того как задуматься об актерской стезе, Наталья мечтала о балете, но мама была против, и от танцев пришлось отказаться. Окончив школу, девушка решила попытать счастья и не ошиблась — ее приняли в высшее театральное училище имени Щукина на курс Марины Пантелеевой. Получив диплом, Антонова стала работать на сцене театра имени Гоголя. Стоит заметить, что вслед за ней актерским ремеслом заинтересовались и ее брат Олег Мосалев и младшая сестра Светлана. С 1997 года началась кинокарьера Натальи, она снималась в сериалах и полнометражных фильмах, играя небольшие роли. В 2001 году ее старший сын Артем сыграл в знаменитом сериале «Бригада», но это не самым лучшим образом сказалось на его нервах, вследствие чего Антонова решила не снимать ребенка, пока он не станет постарше. С 2003 года Наталья играет уже более заметные роли, первой из которых можно назвать Полину в сериале «Другая жизнь». На настоящий момент в фильмографии актрисы уже более четырех десятков ролей, причем она все более требовательно относится к выбору новых образов, желая играть что-то светлое и радостное.
Личная жизнь Натальи Антоновой
В жизни Натальи Антоновой было два брака. В 1996 году ее первым мужем стал коллега по актерскому цеху Александр Вершинин. Пять лет они прожили вместе, но, по словам самой Натальи, единственным фактором, удержавшим брак на такое время был сын Артем, ведь взгляды и привычки супругов оказались несовместимыми. После расставания Наталья долгое время не искала новых отношений, однако судьба уже поджидала ее в лице предпринимателя Николая Семенова, влюбившегося в актрису, увидев ее роли в кино. Они познакомились на вечеринке у сестры Антоновой, вскоре стали встречаться, а через год поженились. У Николая также был сын от первого брака, Антон, который легко нашел общий язык с Артемом. Позже Наталья родила Николаю еще двоих сыновей: Никиту и Максима. Семейство переехало подальше от столичной суеты в область, где проживает в частном доме. «Когда живешь на земле, а из окна видишь траву, деревья и синее небо, то чувствуешь себя живым человеком, — делится Наталья. — Тишина, уединение, а также природа и чистый воздух — все это заряжает меня какой-то сумасшедшей энергией, я быстро восстанавливаю силы: для того, чтобы выспаться, мне хватает четырех-пяти часов. В Москву всегда приезжаю на съемки в отличном настроении, бодрая и отдохнувшая».
Интересные факты
Актриса рассказала в одном из интервью, что встречу с Николаем ей предсказала гадалка, в чьей квартире проходили съемки некоторых сцен картины «Строптивая мишень». Экстрасенс сообщила Наталье, что ее ищет человек, чье имя начинается на «Н».
Фильмография
1997 ‒ Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски
1997 ‒ На заре туманной юности
1999 ‒ Будем знакомы!
1999 ‒ Каменская 1 2001 ‒ Золото Югры
2001 ‒ Курортный роман 2001 ‒ Сезон охоты
2002 ‒ Всё, что ты любишь
2002 ‒ Только раз…
2002 ‒ Трое против всех
2003 ‒ Другая жизнь
2003 ‒ Любовь императора
2003 ‒ Трое против всех-2 2004 ‒ Виола Тараканова. В мире преступных страстей
2004 ‒ Золотая голова на плахе
2004 ‒ Не забывай
2004 ‒ Самара-городок
2004 ‒ Строптивая мишень
2005 ‒ Жених для Барби
2005 ‒ Лига обманутых жён 2005 ‒ Происки любви
2006 ‒ Под Большой Медведицей
2006 ‒ Любовь как любовь
2007 ‒ Гастролёр
2008 ‒ Сюрприз
2008 ‒ Только вернись!
2008 ‒ Фотограф
2009 ‒ В одном шаге от Третьей Мировой
2009 ‒ Грязная работа
2009 ‒ Загадай желание
2009 ‒ Операция «Праведник»
2009 ‒ Сердце капитана Немова
2009 ‒ Синие, как море, глаза
2009 ‒ Третье желание
2010 ‒ Дыши со мной
2010 ‒ Любовь Надежды
2010 ‒ Мой грех
2010 ‒ Солнечное затмение
2010 ‒ Тридцать седьмой роман
2011 ‒ Любовь приходит не одна
2011 ‒ Терминал
2011 ‒ Бомбила
2011 ‒ Возмездие
2011 ‒ Счастье есть
2012 ‒ Метод Фрейда
2012 ‒ Дыши со мной-2 2012 ‒ Любить нельзя забыть
2012 ‒ Красотка
2012 ‒ Не было бы счастья
2012 ‒ Учитель в законе. Возвращение
2013 ‒ Там, где есть счастье для меня
2013 ‒ Уравнение любви
2013 ‒ Всё сначала
2013 ‒ Мама-детектив
2013 ‒ Не женское дело
2013 ‒ Райский уголок
2013 ‒ Генеральская сноха
2014 ‒ Не было бы счастья 2 2014 ‒ Время собирать
2014 ‒ Сильнее судьбы
2014 ‒ Всё сначала
2014 ‒ И в горе, и в радости
2014 ‒ Метод Фрейда 2 2015 ‒ Саша добрый, Саша злой
2015 ‒ Сезон любви
2016 ‒ Сводные сёстры
2016 ‒ Семейные обстоятельства
2017 ‒ Добежать до себя
2017 ‒ Новая жизнь
2017 ‒ Осколки
2017 ‒ Операция Мухаббат
2018 ‒ Просто роман
2017 ‒ Приставы