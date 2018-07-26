Антонова Наталья Сергеевна

Дата рождения: 12 марта 1974 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рыбы

Наталья Антонова родилась в семье военного и преподавательницы. В детстве будущая актриса предпочитала мальчишескую компанию и, не в последнюю очередь благодаря влиянию двоюродного брата, увлекалась футболом. До того как задуматься об актерской стезе, Наталья мечтала о балете, но мама была против, и от танцев пришлось отказаться. Окончив школу, девушка решила попытать счастья и не ошиблась — ее приняли в высшее театральное училище имени Щукина на курс Марины Пантелеевой . Получив диплом, Антонова стала работать на сцене театра имени Гоголя. Стоит заметить, что вслед за ней актерским ремеслом заинтересовались и ее брат Олег Мосалев и младшая сестра Светлана. С 1997 года началась кинокарьера Натальи, она снималась в сериалах и полнометражных фильмах, играя небольшие роли. В 2001 году ее старший сын Артем сыграл в знаменитом сериале «Бригада», но это не самым лучшим образом сказалось на его нервах, вследствие чего Антонова решила не снимать ребенка, пока он не станет постарше. С 2003 года Наталья играет уже более заметные роли, первой из которых можно назвать Полину в сериале «Другая жизнь». На настоящий момент в фильмографии актрисы уже более четырех десятков ролей, причем она все более требовательно относится к выбору новых образов, желая играть что-то светлое и радостное.

Личная жизнь Натальи Антоновой

В жизни Натальи Антоновой было два брака. В 1996 году ее первым мужем стал коллега по актерскому цеху Александр Вершинин . Пять лет они прожили вместе, но, по словам самой Натальи, единственным фактором, удержавшим брак на такое время был сын Артем, ведь взгляды и привычки супругов оказались несовместимыми. После расставания Наталья долгое время не искала новых отношений, однако судьба уже поджидала ее в лице предпринимателя Николая Семенова , влюбившегося в актрису, увидев ее роли в кино. Они познакомились на вечеринке у сестры Антоновой, вскоре стали встречаться, а через год поженились. У Николая также был сын от первого брака, Антон, который легко нашел общий язык с Артемом. Позже Наталья родила Николаю еще двоих сыновей: Никиту и Максима. Семейство переехало подальше от столичной суеты в область, где проживает в частном доме. «Когда живешь на земле, а из окна видишь траву, деревья и синее небо, то чувствуешь себя живым человеком, — делится Наталья. — Тишина, уединение, а также природа и чистый воздух — все это заряжает меня какой-то сумасшедшей энергией, я быстро восстанавливаю силы: для того, чтобы выспаться, мне хватает четырех-пяти часов. В Москву всегда приезжаю на съемки в отличном настроении, бодрая и отдохнувшая».

Интересные факты

Актриса рассказала в одном из интервью, что встречу с Николаем ей предсказала гадалка, в чьей квартире проходили съемки некоторых сцен картины «Строптивая мишень». Экстрасенс сообщила Наталье, что ее ищет человек, чье имя начинается на «Н».

Фильмография

1997 ‒ Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски

1997 ‒ На заре туманной юности

1999 ‒ Будем знакомы!

1999 ‒ Каменская 1 2001 ‒ Золото Югры

2001 ‒ Курортный роман 2001 ‒ Сезон охоты

2002 ‒ Всё, что ты любишь

2002 ‒ Только раз…

2002 ‒ Трое против всех

2003 ‒ Другая жизнь

2003 ‒ Любовь императора

2003 ‒ Трое против всех-2 2004 ‒ Виола Тараканова. В мире преступных страстей

2004 ‒ Золотая голова на плахе

2004 ‒ Не забывай

2004 ‒ Самара-городок

2004 ‒ Строптивая мишень

2005 ‒ Жених для Барби

2005 ‒ Лига обманутых жён 2005 ‒ Происки любви

2006 ‒ Под Большой Медведицей

2006 ‒ Любовь как любовь

2007 ‒ Гастролёр

2008 ‒ Сюрприз

2008 ‒ Только вернись!

2008 ‒ Фотограф

2009 ‒ В одном шаге от Третьей Мировой

2009 ‒ Грязная работа

2009 ‒ Загадай желание

2009 ‒ Операция «Праведник»

2009 ‒ Сердце капитана Немова

2009 ‒ Синие, как море, глаза

2009 ‒ Третье желание

2010 ‒ Дыши со мной

2010 ‒ Любовь Надежды

2010 ‒ Мой грех

2010 ‒ Солнечное затмение

2010 ‒ Тридцать седьмой роман

2011 ‒ Любовь приходит не одна

2011 ‒ Терминал

2011 ‒ Бомбила

2011 ‒ Возмездие

2011 ‒ Счастье есть

2012 ‒ Метод Фрейда

2012 ‒ Дыши со мной-2 2012 ‒ Любить нельзя забыть

2012 ‒ Красотка

2012 ‒ Не было бы счастья

2012 ‒ Учитель в законе. Возвращение

2013 ‒ Там, где есть счастье для меня

2013 ‒ Уравнение любви

2013 ‒ Всё сначала

2013 ‒ Мама-детектив

2013 ‒ Не женское дело

2013 ‒ Райский уголок

2013 ‒ Генеральская сноха

2014 ‒ Не было бы счастья 2 2014 ‒ Время собирать

2014 ‒ Сильнее судьбы

2014 ‒ Всё сначала

2014 ‒ И в горе, и в радости

2014 ‒ Метод Фрейда 2 2015 ‒ Саша добрый, Саша злой

2015 ‒ Сезон любви

2016 ‒ Сводные сёстры

2016 ‒ Семейные обстоятельства

2017 ‒ Добежать до себя

2017 ‒ Новая жизнь

2017 ‒ Осколки

2017 ‒ Операция Мухаббат

2018 ‒ Просто роман

2017 ‒ Приставы