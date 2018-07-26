Долина Лариса Александровна 

Дата рождения: 10 сентября 1955 года
Место рождения: Азербайджан, Баку
Знак зодиака: Дева
Лариса Александровна а обыкновенной семье работяг. Ее родители были родом из Одессы и не имели никакого отношения к творческим профессиям, но искусством интересовались. Поначалу девочка носила папину еврейскую фамилию Кудельман, а позже, когда стала большой артисткой, взяла мамину — Долина. Из Баку в Одессу семья перебралась, когда Лариса была в трехлетнем возрасте. Долгое время приходилось ютиться в тесной коммуналке, но родители очень хотели для дочки более успешной судьбы, поэтому вкладывались в ее образование.
С шести лет девочка начала осваивать виолончель в музыкальной школе, а чуть позже занялась и вокалом. Общеобразовательные дисциплины давались ей легко. Особенно нравился английский язык, которому девочка уделяла много времени.
Певческий дебют Долиной состоялся в двенадцать лет на сцене пионерского лагеря. Тогда она исполнила композицию «Магелланы» с местным ВИА и сорвала овации зрителей. Ей, надо сказать, тоже очень понравилось выступать.
Красивый тембр голоса, отличные вокальные данные, плюс знание английского, а значит и умение петь на другом языке, решили всю дальнейшую жизнь будущей Народной артистки России.
Вскоре юная школьница начала неплохо зарабатывать, став звездой одесских ресторанов. В 9 классе Ларису пригласили в ансамбль «Волна». Из-за жесткого гастрольного графика коллектива, ей пришлось оканчивать десятилетку экстерном. Став совершеннолетней, Долина покинула «Волну» и вернулась к выступлениям в ресторанах. Теперь в ее арсенале появились самые престижные и дорогие заведения Одессы. Так в ресторан при гостинице «Черное море» публика ходила целенаправленно послушать уникальную джазовую певицу. Благодаря растущей популярности Долина попала по приглашению в модный по тем временам ереванский ВИА под названием «Армина». После чего около четырех лет жила и работала в Армении, Затем ее пригласил Константин Орбелян стать солисткой в «Эстрадного оркестра Армении» и так далее.
Долина меняет один коллектив на другим, ездит с джазовыми выступлениями по гастролям, фестивалям и конкурсам, озвучивает и снимается в кино, а параллельно учится в Московской «Гнесинке». Эстрадный факультет этого вуза по классу вокала, артистка окончила в 1987 году.
В 1985 году певица на некоторое время переезжает из Москвы в Ленинград и начинает сольную карьеру. Она пробует себя теперь, как эстрадная исполнительница. Создает новые программы, записывает альбомы, снимает клипы и колесит по стране. Творчество Долиной находит неизменный отклик у публики. Она также легко вливается в основной костяк звезд российской эстрады. Артистка удостоена множества премий и наград. 1998 года ей присвоено звание «Народной артистки России».
С недавнего времени Лариса Долина является завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского института культуры.
Личная жизнь Ларисы Долиной
В 1983 году певица впервые вышла замуж за дирижера Анатолия Миончинского. Брак вскоре распался, но в нем родилась дочка Ангелина (1983 г.). Она не пошла по стопам матери в профессии. На сегодняшний день предпочитает быть домохозяйкой. В 2011 родила девочку Александру, сделав мать бабушкой.
Вторым фактическим мужем звезды был бас-гитарист Виктор Митязов. Третьим официальным стал Илья Спицын, тоже бас-гитарист, моложе супруги почти на двадцать лет. Тем не менее, брак оказался счастливым.
Дискография
Студийные альбомы
1983 — Две мечты
1986 — Музыка к кинофильму «Танцплощадка»
1986 — Затяжной прыжок
1988 — Карточный домик. Песни Виктора Резникова
1989 — Новый день
1990 — Жёлтый дьявол. Песни Игоря Корнилевича
1993 — Льдинка
1993 — Прости меня
1994 — Привыкай к Ларисе Долиной
1995 — Долина в долине страстей
1996 — «Прощай»… нет «До свидания»
1997 — Погода в доме
1998 — Счастливая доля
1999 — Певица и музыкант
2000 — Эпиграф
2000 — По-новому жить
2001 — Новый год 2002 — Carnival of Jazz
2003 — Острова любви
2004 — Оттепель
2006 — Обожжённая душа
2008 — Hollywood Mood
2009 — Carnival of Jazz-2: No comments
2010 — Route 55 2012 — LARISA
2015 — Снимем маски, господа
Работа в кино
Озвучивание мультфильмов
1977 — Охотники
1979 — Очень синяя борода
1988 — Это что ещё такое?
2010 — Принцесса и лягушка
Вокал в фильмах
1978 — Бархатный сезон — роль певицы; исполнила песню «Несостоявшееся знакомство» в дуэте с Вейландом Роддом
1978 — Обыкновенное чудо — вокал Эмилии в песне «Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь»
1978 — 31 июня — вокал леди Нинет
1982 — Чародеи — вокал Нины Пуховой в песне «Три белых коня»
1982 — Принцесса цирка — вокал Мари
1983 — Мы из джаза — роль негритянской певицы Клементины Фернандес
1984 — Вместе с Дунаевским — вокал
1985 — Координаты смерти — вокал Кэт Френсис в балладе «The land of Vietnamese»
1985 — Зимний вечер в Гаграх — вокал певицы Ирины Мельниковой
1985 — Танцплощадка — вокал Жанны
1987 — Остров погибших кораблей — вокал «Песня в баре»
1987 — Человек с бульвара Капуцинов — вокал Дианы Литтл, солистки кабаре салуна «У Гарри»
1988 — Убить дракона — вокал Эльзы, дочери архивариуса
1989 — Сувенир для прокурора — певица Лариса исполняет песню «Четыре брата»
1990 — Рок-н-ролл для принцесс — вокал королевы
1991 — Тень, или Может быть, всё обойдётся — вокал Юлии Джули
1993 — Настя — исполнение песни «Мыла Марусенька белые ножки»
2000 — Бременские музыканты & Co — вокал Атаманши
2007 — Любовь-морковь — вокал за кадром «Perhaps»
Роли в кино
1983 — Мы из джаза
1997 — Новейшие приключения Буратино
2002 — Золушка
2003 — С Новым годом! С новым счастьем!
Прочее
1995 — Старые песни о главном 1 1996 — Старые песни о главном 2 1997 — Старые песни о главном 3 2000 — Старые песни о главном. Постскриптум
2005 — Первый Скорый
2006 — Первый дома
2008 — Красота требует…
Награды и премии
1978 — вторая премия и звание лауреата на 11-м Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни «Сочи-78»
1979 — Специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине
1981 — Гран-при и приз за лучшее исполнение чешской песни на фестивале в городе Готвальдов (Чехословакия)
1986 — первый диплом в финале фестиваля «Песня года»
1991 — титул «Лучшая певица страны» на Всесоюзном конкурсе «Профи»
1993 — звание «Заслуженная артистка России»
1994 — приз «Хрустальный дельфин» (на всесоюзном конкурсе в г. Ялта). В этом же году певица стала обладательницей Национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица»
1996 — награда «Овация» лучшей солистке года (в номинации «Поп-музыка»)
1997 — награда «Овация» за лучший альбом года — «Погода в доме»
1997 — «Золотой Граммофон» за песню «Погода в доме»
1998 — звание «Народная артистка России»
1998 — стала лауреатом Премии МВД России
1998 — в Кремле Президент России Борис Ельцин поздравлял Ларису Долину с почётным званием «Женщина года»
1999 — награда от радио «Хит-FM» — «Стопудовый хит» за песню «Случайный прохожий»
2000 — награда «Стопудовый хит» за шлягер «Не надо».
2004 — лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства
2005 — Золотой граммофон за песню «Цветы под снегом».
2005 — награждена орденом Почёта за большой вклад в развитие музыкального искусства