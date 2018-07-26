Долина Лариса Александровна

Дата рождения: 10 сентября 1955 года

Место рождения: Азербайджан, Баку

Знак зодиака: Дева

Лариса Александровна а обыкновенной семье работяг. Ее родители были родом из Одессы и не имели никакого отношения к творческим профессиям, но искусством интересовались. Поначалу девочка носила папину еврейскую фамилию Кудельман, а позже, когда стала большой артисткой, взяла мамину — Долина. Из Баку в Одессу семья перебралась, когда Лариса была в трехлетнем возрасте. Долгое время приходилось ютиться в тесной коммуналке, но родители очень хотели для дочки более успешной судьбы, поэтому вкладывались в ее образование.

С шести лет девочка начала осваивать виолончель в музыкальной школе, а чуть позже занялась и вокалом. Общеобразовательные дисциплины давались ей легко. Особенно нравился английский язык, которому девочка уделяла много времени.

Певческий дебют Долиной состоялся в двенадцать лет на сцене пионерского лагеря. Тогда она исполнила композицию «Магелланы» с местным ВИА и сорвала овации зрителей. Ей, надо сказать, тоже очень понравилось выступать.

Красивый тембр голоса, отличные вокальные данные, плюс знание английского, а значит и умение петь на другом языке, решили всю дальнейшую жизнь будущей Народной артистки России.

Вскоре юная школьница начала неплохо зарабатывать, став звездой одесских ресторанов. В 9 классе Ларису пригласили в ансамбль «Волна». Из-за жесткого гастрольного графика коллектива, ей пришлось оканчивать десятилетку экстерном. Став совершеннолетней, Долина покинула «Волну» и вернулась к выступлениям в ресторанах. Теперь в ее арсенале появились самые престижные и дорогие заведения Одессы. Так в ресторан при гостинице «Черное море» публика ходила целенаправленно послушать уникальную джазовую певицу. Благодаря растущей популярности Долина попала по приглашению в модный по тем временам ереванский ВИА под названием «Армина». После чего около четырех лет жила и работала в Армении, Затем ее пригласил Константин Орбелян стать солисткой в «Эстрадного оркестра Армении» и так далее.

Долина меняет один коллектив на другим, ездит с джазовыми выступлениями по гастролям, фестивалям и конкурсам, озвучивает и снимается в кино, а параллельно учится в Московской «Гнесинке». Эстрадный факультет этого вуза по классу вокала, артистка окончила в 1987 году.

В 1985 году певица на некоторое время переезжает из Москвы в Ленинград и начинает сольную карьеру. Она пробует себя теперь, как эстрадная исполнительница. Создает новые программы, записывает альбомы, снимает клипы и колесит по стране. Творчество Долиной находит неизменный отклик у публики. Она также легко вливается в основной костяк звезд российской эстрады. Артистка удостоена множества премий и наград. 1998 года ей присвоено звание «Народной артистки России».

С недавнего времени Лариса Долина является завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского института культуры.

Личная жизнь Ларисы Долиной

В 1983 году певица впервые вышла замуж за дирижера Анатолия Миончинского. Брак вскоре распался, но в нем родилась дочка Ангелина (1983 г.). Она не пошла по стопам матери в профессии. На сегодняшний день предпочитает быть домохозяйкой. В 2011 родила девочку Александру, сделав мать бабушкой.

Вторым фактическим мужем звезды был бас-гитарист Виктор Митязов. Третьим официальным стал Илья Спицын , тоже бас-гитарист, моложе супруги почти на двадцать лет. Тем не менее, брак оказался счастливым.

Дискография

Студийные альбомы

1983 — Две мечты

1986 — Музыка к кинофильму «Танцплощадка»

1986 — Затяжной прыжок

1989 — Новый день

1990 — Жёлтый дьявол. Песни Игоря Корнилевича

1993 — Льдинка

1993 — Прости меня

1994 — Привыкай к Ларисе Долиной

1995 — Долина в долине страстей

1996 — «Прощай»… нет «До свидания»

1997 — Погода в доме

1998 — Счастливая доля

1999 — Певица и музыкант

2000 — Эпиграф

2000 — По-новому жить

2001 — Новый год 2002 — Carnival of Jazz

2003 — Острова любви

2004 — Оттепель

2006 — Обожжённая душа

2008 — Hollywood Mood

2009 — Carnival of Jazz-2: No comments

2010 — Route 55 2012 — LARISA

2015 — Снимем маски, господа

Работа в кино

Озвучивание мультфильмов

1977 — Охотники

1979 — Очень синяя борода

1988 — Это что ещё такое?

2010 — Принцесса и лягушка

Вокал в фильмах

1978 — Бархатный сезон — роль певицы; исполнила песню «Несостоявшееся знакомство» в дуэте с Вейландом Роддом

1978 — Обыкновенное чудо — вокал Эмилии в песне «Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь»

1978 — 31 июня — вокал леди Нинет

1982 — Чародеи — вокал Нины Пуховой в песне «Три белых коня»

1982 — Принцесса цирка — вокал Мари

1983 — Мы из джаза — роль негритянской певицы Клементины Фернандес

1984 — Вместе с Дунаевским — вокал

1985 — Координаты смерти — вокал Кэт Френсис в балладе «The land of Vietnamese»

1985 — Зимний вечер в Гаграх — вокал певицы Ирины Мельниковой

1985 — Танцплощадка — вокал Жанны

1987 — Остров погибших кораблей — вокал «Песня в баре»

1987 — Человек с бульвара Капуцинов — вокал Дианы Литтл, солистки кабаре салуна «У Гарри»

1988 — Убить дракона — вокал Эльзы, дочери архивариуса

1989 — Сувенир для прокурора — певица Лариса исполняет песню «Четыре брата»

1990 — Рок-н-ролл для принцесс — вокал королевы

1991 — Тень, или Может быть, всё обойдётся — вокал Юлии Джули

1993 — Настя — исполнение песни «Мыла Марусенька белые ножки»

2000 — Бременские музыканты & Co — вокал Атаманши

2007 — Любовь-морковь — вокал за кадром «Perhaps»

Роли в кино

1983 — Мы из джаза

1997 — Новейшие приключения Буратино

2002 — Золушка

2003 — С Новым годом! С новым счастьем!

Прочее

1995 — Старые песни о главном 1 1996 — Старые песни о главном 2 1997 — Старые песни о главном 3 2000 — Старые песни о главном. Постскриптум

2005 — Первый Скорый

2006 — Первый дома

2008 — Красота требует…

Награды и премии

1978 — вторая премия и звание лауреата на 11-м Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни «Сочи-78»

1979 — Специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине

1981 — Гран-при и приз за лучшее исполнение чешской песни на фестивале в городе Готвальдов (Чехословакия)

1986 — первый диплом в финале фестиваля «Песня года»

1991 — титул «Лучшая певица страны» на Всесоюзном конкурсе «Профи»

1993 — звание «Заслуженная артистка России»

1994 — приз «Хрустальный дельфин» (на всесоюзном конкурсе в г. Ялта). В этом же году певица стала обладательницей Национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица»

1996 — награда «Овация» лучшей солистке года (в номинации «Поп-музыка»)

1997 — награда «Овация» за лучший альбом года — «Погода в доме»

1997 — «Золотой Граммофон» за песню «Погода в доме»

1998 — звание «Народная артистка России»

1998 — в Кремле Президент России Борис Ельцин поздравлял Ларису Долину с почётным званием «Женщина года»

1999 — награда от радио «Хит-FM» — «Стопудовый хит» за песню «Случайный прохожий»

2000 — награда «Стопудовый хит» за шлягер «Не надо».

2004 — лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства

2005 — Золотой граммофон за песню «Цветы под снегом».

2005 — награждена орденом Почёта за большой вклад в развитие музыкального искусства