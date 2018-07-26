Стаханова Галина Константиновна

Дата рождения: 12 октября 1940 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Весы

Галина родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны. Ее семья была эвакуирована в Алма-Ату. Вскоре у Галины родился младший брат, но вслед за этим отец ушел от матери, затем из-за голодного истощения умерла бабушка. Когда война была окончена, мама вернулась в Москву, но там случилось еще одно несчастье: малолетний братик отравился бытовой химией. Галина стала учиться в школе, подрабатывала телефонисткой. Она интересовалась искусством: занималась хореографией, посещала драмкружок. Среди ее ролей была роль бабушки Пчелы в постановке «Муха-цокотуха».

Мама Галины работала одновременно дворником, стирала на дому, занималась уборкой квартир. Одной из ее клиенток была актриса Вера Пашенная. Галина однажды прочла ей монолог Катерины из пьесы Островского «Гроза». Пашенная оценила талант девушки, но отсоветовала поступать в театральный, сославшись на значительный конкурс. Стаханова продолжала страстно мечтать о сцене, поэтому искала возможности работать поближе к ней. В разное время она была подмастерьем гримера, начальником отдела снабжения в ГИТИСе, костюмером в ДК. Наталья Гундарева , к которой девушка пришла за советом также не рекомендовала поступать, сказав, что 25 — слишком поздний возраст для поступления на актерский факультет.

В конце концов, Галина решилась пройти прослушивание в студенческий театр МГУ, где труппа была необразованной, но руководил ею молодой Марк Захаров . Там Стаханова сыграла первую свою взрослую роль в постановке «Хочу быть честным». Настоящим театральным расцветом для Стахановой стал период, когда руководить труппой стал Роман Виктюк . В его спектаклях Галина раскрылась в полной мере.

Проводником на экран для уже 43-летней актрисы стал Евгений Евтушенко , убедивший скептически настроенный худсовет утвердить ее на роль своей бабушки в картине «Детский сад». Эта роль стала единственной главной в жизни Галины, фильм попал во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля, а актрису особо отметил итальянский режиссер Микеланджело Антониони.

Впоследствии Стаханова играла главным образом эпизоды, не оставляя постоянную работу старшим контролером во дворце спорта «Лужники». Конец 90-ых годов стал переломным моментом в жизни Галины: новых ролей не предлагали, на работе произошло сокращение, а в довершение всего умерла мама. Тогда Галина решила собрать свое уже достаточно объемное портфолио и отправилась на поиски ролей в различные агентства. Усилия дали свои плоды: роли вновь появились, они были небольшими, но из каждой актриса старалась создать запоминающийся образ. Проходить прослушивания и вставать в очереди за ролями Стаханова с тех пор отказалась, заведя принцип: либо пусть сразу утверждают, либо не зовут вовсе.

Личная жизнь Галины Стахановой

Галина сама говорит, что так и не встретила свою настоящую любовь. В ее жизни случались романы, но ни один из них не превратился в крепкую семью. Самым известным из ее кавалеров был великий Ролан Быков . Их отношения пришлись на 60-ые годы, когда актер был уже популярен. По словам Галины, он очень красиво ухаживал за ней. Однако идеальной верностью Ролан не отличался, что в итоге и разрушило союз. В возрасте 35 лет Стаханова родила дочь Марию, но личность отца не известно даже дочери. Сегодня она уже сама стала матерью девочки Лизы. Галина живет на окраине столицы, ведет скромный образ жизни и уверенно смотрит в будущее, не считая возраст поводом для переживаний.

Фильмография

1979 — Сцены из семейной жизни

1983 — Детский сад 1985 — Долгая память

1987 — Прошу не называть мою фамилию

1987 — Шура и Просвирняк

1988 — Жена керосинщика

1988 — Комментарий к прошению о помиловании

1988 — Куколка

1988 — Неизвестная

1988 — Скорый поезд

1989 — Астенический синдром

1989 — Мы везём с собой кота

1989 — Любовь с привилегиями

1990 — Похороны Сталина

1991 — Машенька

1991 — След дождя

1992 — На полустанке

1993 — Настя

1993 — Стрелец неприкаянный

1994 — Хоровод

1995 — Мелкий бес 1995 — Мещерские

1995 — Трамвай в Москве

1996 — Клубничка

1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского

2000 — ДМБ 2000 — Марш Турецкого

2000 — Старые клячи

2000 — Шуб-баба Люба!

2000 — Пантера

2000 — Редакция

2000 — Салон красоты

2000 — Гражданин начальник

2001 — Игры в подкидного

2001 — Интимная жизнь Севастьяна Бахова

2001 — Праздник

2001 — Пятый угол

2001 — Я виноват 2 2002 — Черёмушки

2002 — Русские амазонки

2002 — Шукшинские рассказы

2003 — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант

2003 — Пятый ангел

2003 — Колхоз интертейнмент

2003 — А поутру они проснулись

2003 — Огнеборцы

2003 — Сыщики 2 2003 — Участок мать Васи

2004-2007 — Таксистка

2004 — Близнецы

2004 — Против течения

2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…

2004 — Ералаш (выпуск № 173)

2004 — Кожа саламандры

2004 — Самара-городок

2004 — Ландыш серебристый 2 2004 — МУР есть МУР 2004 — Ночной Дозор

2005 — Казароза

2005 — Полнолуние

2005 — Частный детектив

2005 — Чудеса в Решетове

2005 — Студенты

2005 — Полный вперёд!

2005 — Охота на асфальте

2005 — Карусель

2006 — Большая любовь

2006 — Волчица

2006 — День денег

2006 — Испанский вояж Степаныча

2006 — Охота на гения

2006 — Петя Великолепный

2007 — Чужие тайны

2007 — Служба доверия

2007 — Личная жизнь доктора Селивановой

2007 — Смокинг по-рязански

2007 — Срочно в номер

2008 — Синие ночи

2007 — Свой-Чужой

2008 — Ранетки

2008 — Батюшка

2008-2010 — Универ

2008 — Провинциалка

2008 — Ключи от счастья

2008 — Позвони в мою дверь

2009 — Дом на Озёрной

2009 — В погоне за счастьем

2009 — Когда мы были счастливы

2009 — Деревенская комедия

2009-2010 — Кремлёвские курсанты

2010 — Дом солнца

2010-2012 — Воронины

2010-2014 — Анжелика

2011 — Голубка

2011 — Чужие крылья

2011 — Ёлки 2 2011-2015 — Чёрная метка

2011 — Универ. Новая общага

2011 — Участковый

2012 — Андрейка

2012 — Яблоневый сад 2012 — Деффчонки

2012 — Выхожу тебя искать 2 2012 — Шериф 2 2012 — Бедные родственники

2012 — Восьмидесятые-2 2013 — Кухня

2013 — Ёлки 3 2013 — Второй шанс

2013 — Дом спящих красавиц

2014 — Палач

2014 — Верю не верю

2014 — Нечаянно

2014 — УГРО. Простые парни 5 2014 — Ёлки 1914

2015 — По секрету всему свету

2015 — Миндальный привкус любви

2016 — Дух балтийский

2016 — Вышибала

2016 — Ёлки 5