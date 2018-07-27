Продолжение киномюзикла по песням ABBA, фестиваль электронной музыки под открытым небом и не только: куда сходить в августе

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru

«Шпион, который меня кинул»

На экранах с 9 августа

Одри (в исполнении Милы Кунис ) и Морган (в исполнении Кейт МакКиннон ), лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей — и киллеров — шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…

Mamma Mia! 2 На экранах с 16 августа

Шоу продолжается! Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

На экранах с 30 августа

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза (в исполнении Таисии Вилковой). Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь (в исполнении Александра Петрова ) должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро (в исполнении Олега Меньшикова ), и у него уже есть главный подозреваемый…

«Как женить холостяка»

На экранах с 30 августа

Закоренелый холостяк Фрэнк (в исполнении Киану Ривза ) и коварная соблазнительница Линдси (в исполнении Вайноны Райдер) приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

Оупен-эйры и фестивали

Пикник «Афиши»

Москва, Парк Коломенское, 4 августа

Лучший день лета наступит в этом году 4 августа. В Коломенском в пятнадцатый раз пройдет крупнейший российский фестиваль Пикник «Афиши». В этом году на главной сцене фестиваля выступят канадцы Arcade Fire, главная певица страны Земфира, классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian и самые дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & The Lizard Wizard, а также юное дарование Монеточка и дерзкий рэпер Pharaoh.

Alfa Future People

Большое Козино (Нижегородская область), 10-12 августа

В 2018 году фестиваль Alfa Future People отмечает свою первую круглую дату — пятилетний юбилей. Это прежде всего означает, что организаторы в этом году постараются превзойти все, сделанное ранее, и с лихвой оправдать ожидания постоянных и новых гостей фестиваля. Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.

Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, организованные брендом Dr. Körner, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу и другие спортивные активности. В зоне технологий, состоящей из трех шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов, а также пройдут лекции экспертов.

Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале — далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля. Ценители гастрономических изысков также смогут найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено 65 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира.

Самым удобным способом добраться до фестиваля из Нижнего Новгорода по-прежнему остаются электрички, которые на время проведения Alfa Future People будут ходить с уменьшенным интервалом. Традиционно во время поездок посетители смогут послушать треки от артистов фестиваля, а сами поезда будут названы именами хедлайнеров. Для заядлых автомобилистов на фестивале организована зона подъезда к территории на 2000 мест. А всех гостей, приехавших на фестиваль на автомобилях Volkswagen на парковке ждет отдельная выделенная зона.

Москва, Братеевский каскадный парк, 18-19 августа

Фестиваль фейерверков «Ростех» — крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, который ежегодно проходит летом в Москве. 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего.

Для гостей предусмотрена насыщенная дневная программа: спортивные, творческие активности, тематические пространства, квесты и игры для всей семьи, выступление музыкальных исполнителей, фудкорты и многое другое. Не пропустите самое яркое событие лета!

Booking Machine Festival

Москва, Парк Коломенское, 25 августа

Объединение Booking Machine известного рэпера Оксимирона объявило о проведении своего первого музыкального фестиваля — Booking Machine Festival (BMFest). Уже объявлен и лайнап фестиваля. В списке артистов — все из Booking Machine: Thomas Mraz, Markul, May Wave$, Porchy и другие.

Конечно же, главный рэп-фестиваль не обойдется и без Оксимирона. В видеоприглашении он подчеркнул, что это будет его единственное выступление в этом году, а потому пропустить фестиваль никак нельзя. Особенно потому, что специальный гость Booking Machine Festival — американский рэпер Lil Xan. Это будет его первый концерт в России.

Концерты

Обе Две Москва, Chateau de Fantomas, 1 августа, Санкт-Петербург, крыша Roof Place, 9 августа

Группа «Обе две» зародилась в Екатеринбурге когда-то в XXI веке. В 2011-м они выпустили первый полноформатник «Знаешь, что я делала», который вмиг захватил первые места в топах видных музыкальных изданий. Критикам не хватало воздуха на комплименты, а фанаты не упускали момента поставить трек с альбома на домашней вечеринке.

В 2015-м «Обе две» выпускают «Дочь рыбака», более взрослый и лиричный альбом, а после презентуют концертную программу «Блажь», которая кардинально отличается от идеи обычного концерта — у этой программы есть режиссер, цельное построение, строгая драматургия, специально подготовленные костюмы, декорации и струнное трио с фортепиано.

Die Antwoord

Санкт-Петербург, А2 Green Concert, 9 августа, Москва, Adrenaline Stadium, 10 августа

Главные фрики современности снова едут в Россию! Die Antwoord образовались в 2008 году в ЮАР, а после выхода дебютного альбома $O$ группа заявила о себе как о совершенно новом явлении в современной музыке. Дебютное видео Enter The Ninja в 2009 году буквально взорвало местный интернет-сегмент, а 12 миллионов просмотров превратили команду в феномен мирового уровня.

Прошло 10 лет, Die Antwoord выпустили пять альбомов. В 2016 году группа объявила о том, что пятый альбом The Book Of Zef станет последней студийной работой, но тем не менее они не перестанут давать концерты. Итак, наши кумиры снова в Москве и Петербурге этим летом!

Animal ДжаZ

Москва, Flacon, 9 августа, Санкт-Петербург, крыша Roof Place, 23 августа

Animal ДжаZ дадут большие сольные концерты под открытым небом в Москве и в родном Санкт-Петербурге. В это сложно поверить, но с момента выхода альбома «Шаг Вдох» питерского коллектива Animal ДжаZ прошло уже больше 10 лет. И на протяжении всего этого времени команда остается одним из самых востребованных клубных и фестивальных проектов.

Музыканты Animal ДжаZ и лидер коллектива Александр Красовицкий продолжают радовать поклонников «тяжелой гитарной эклектикой», как они сами называют свой стиль: лирическими балладами, жесткими риффами и музыкальными экспериментами.

Imagine Dragons

Москва, БСА «Лужники», 29 августа

Столпы американского инди-рока возвращаются в Москву с грандиозным шоу на Большой спортивной арене «Лужники». 2018 год для Imagine Dragons юбилейный — четверка музыкантов сколотила группу десять лет назад в Лас-Вегасе. Город Элвиса, Синатры и грехов любого калибра благоволил новичкам: всего за пару лет они успели выпустить пару EP и выступить на нескольких локальных фестивалях, в том числе и в качестве хедлайнеров. «Драконы» были обласканы местными радиостанциями и прессой как «Лучшая инди-группа 2010» и «Группа, которую необходимо увидеть вживую».

«Драконы» известны не только теплым отношениям к фанатам, искренне восхищаясь фан-артом (немалый поток которого, по их словам, приходит из России), но и скрупулезным подходом к лайвам, заявляя, что «просто не имеют права на плохое выступление». «На каждом шоу мы стараемся сделать что-то новое, — говорит фронтмен Дэн Рейнольдс, — исполнить неожиданный кавер или новую песню». Что за сюрпризы к московскому концерту готовят музыканты, они по традиции не рассказывают, но можно с уверенностью сказать, что это будет ураган. Или Thunder.

Специальным гостем московского концерта станет британская группа The Vaccines — неоднократные номинанты NME и Brit Awards, этой весной выпустившие свой новый альбом Combat Sports.

Театр

«Remote Moscow»

Сущевский вал, 19, весь август

Зрители встречаются на кладбище, надевают наушники и отправляются в путешествие по городу под управлением компьютерного голоса с отличным чувством юмора. Московская версия одного из самых популярных в мире проектов немецкой команды неигрового театра Rimini Protokoll — самая долгоидущая: устраивают по два-три сеанса в день, запустился уже четвертый сезон, который, по словам импресарио Федора Елютина, будет последним.

«О-й. Поздняя любовь»

Творческая лаборатория Дмитрия Крымова (Школа драматического искусства), 12, 14 и 15 августа

Сочинение Дмитрия Крымова и его воспитанников в ГИТИСе — абсурдный экшен с нелепыми переодеваниями, кровавыми боями и танцами — по совершенно забытой пьесе Островского. То есть буквально по пьесе, а не, как обычно, по психоделическому винегрету из всего мирового культурного наследия. На выходе удивительным образом получился один из самых смешных спектаклей если не нового времени, то уж как минимум сезона.

Творческая лаборатория Дмитрия Крымова (Школа драматического искусства), 9 и 10 августа

Лаборатория Дмитрия Крымова задумала серию веселых пересказов классических произведений для детей. Рассказчиками выступают четыре персонажа — чех, финн, француженка и русская. «Евгений Онегин» — первый в серии пересказов. В программе — интеллектуальный юмор, великолепное дуракаваляние и конфеты. Перед походом рекомендуется все-таки перечитать оригинал. Впрочем, весело будет в любом случае.

«Клинический случай»

Театральное агентство «Арт-партнер XXI», Содружество актеров Таганки, 18 августа

Действие пьесы «Клинический случай» с характерным для Рэя Куни быстрым темпом разворачивается в охваченной рождественским духом клинике Лондона. В центре сюжета — лучшие друзья, врачи Дэвид и Хьюберт (в исполнении Игоря Ливанова Сергея Степанченко ), дружбе которых не мешает разница их социального положения. До тех пор, пока в жизни порядочного семьянина Дэвида не появляется медсестра (в исполнении Елены Бирюковой ), утверждающая, что он — отец ее восемнадцатилетнего сына, который в свой день рождения непременно хочет познакомиться с папой.

Выставки

«Banksy»

ЦДХ, до 2 сентября

100 свидетельств о знаменитом Бэнкси: принты, объекты, фотографии, собранные по галереям и музеям. Не обошлась выставка и без мультимедийной зоны, которая расскажет о том, как развивался стиль художника. Из особенно интересного — подлинники: фрагменты стены и дорожные знаки, подписанные автором принты из частных коллекций. В большинстве своем выставка представляет фотодокументацию его знаменитых работ, изображающих полицейских, членов королевской семьи, Черчилля с ирокезом и прочими иконическими изображениями.

ММОМА на Гоголевском, до 2 сентября

Стив МакКарри — автор «Афганской девочки», снимка, который считается «Моной Лизой» от фотографии XX века, а также тысяч других незабываемых фотографий со всех концов земли: Индии, Мьянме, Индонезии, Шри-Ланке. Его можно назвать, пожалуй, лучшим из тех, кто сегодня работает с цветом. Выставка продолжает его большую ретроспективу в Эрмитаже и объединяет 80 работ, среди которых есть как идиллические портреты и пейзажи, так и документация природных катаклизмов и гуманитарных катастроф.

«Удел человеческий. Сессия IV. Места: одно за другим»

Еврейский музей, до 19 августа

Проекты Виктора Мизиано — по-прежнему самое интересное, что случается в отечественном искусстве. Именно он три года назад затеял долгосрочный проект на независимых выставочных и музейных площадках о том, что значит сегодня быть человеком. В прошлых сериях были размышления о познании, любви и памяти, сейчас на площадке Еврейского музея — рефлексия на темы мест, миграции и культурной идентичности. Работы современных художников — от Аслана Гайсумова до Хаима Сокола — будут встроены в пространство основной экспозиции Еврейского музея. Как всегда, предполагается большая публичная программа.

«Арктика — земля обитаемая»

Санкт-Петербург, Российский этнографический музей, до 15 декабря

Быт поморов — обитателей берегов Белого и Баренцева морей, атрибуты чукотских оленеводов и каяки алеутов — все это можно увидеть в Этнографическом музее. Более 500 предметов из музейного собрания рассказывают о нескольких десятков народностей Крайнего Севера. Здесь представлены традиционные костюмы ненцев и якутов, интерьер рыбацкого стана и символы национальных торжеств. Кроме того, на выставке можно узнать и то, как в традиционную культуру вторгались христиане и как они повлияли на жизнь северных людей.

Фото: Kinopoisk.ru Видео: Youtube.com / Телеканал Дождь, oxxxymironofficial, Alfa Future People, Samara Salut, ImagineDragons, animaljazzband, Обе Две, Central Partnership, Universal Pictures Russia, Гоголь. Страшная месть, HD Трейлеры, Remote Moscow, KrymovLab, Театр Школа Драматического Искусства, artpartnerxxi, tvmmoma, Телеканал Культура