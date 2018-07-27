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В Москве выступят Gorillaz, Massive Attack и Иван Дорн
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В Москве выступят Gorillaz, Massive Attack и Иван Дорн 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Диджей Дэвид Гетта, музыканты Иван Дорн и Tricky, группы Gorillaz, Massive Attack и Kaleo выступят на музыкальном фестивале Park Live, который пройдет в московском Парке Горького с 27 по 29 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Дэвид Гетта станет хедлайнером первого дня Park Live. Самый известный диджей планеты выступит в столице со своим мегакрутым шоу в пятницу 27 июля сразу после заката", — говорится в сообщении.
Также в этот день выступят украинский музыкант Иван Дорн, который выпустил в прошлом году свой первый англоязычный альбом «Open the Dorn», а также дуэт Sofi Tukker. «Хедлайнером 28 июля станут неподражаемые Gorillaz! Их возвращения ждал весь мир! Впервые в России самая популярная в мире виртуальная группа, 2D, Noodle, Russel Hobbs and Murdoc Niccals, и это будет единственное выступление в России», — подчеркивают организаторы.
Вместе со знаменитой виртуальной группой на одной сцене выступят Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave. В третий день фестиваля свои сеты сыграют Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic. Хедлайнером последнего дня фестиваля станет бристольская команда Massive Attack, уточняется в сообщении.
"Именно они подняли трип-хоп на недосягаемую высоту, именно они завоевали сердца миллионов и породили десятки последователей. Massive Attack всегда были больше, чем просто группа. Поразительные обложки альбомов, фантастические логотипы и великолепные видеоклипы принесли им славу не меньшую, чем собственно музыка. Это будет единственное выступление и только на Park Live 2018! Вы обязательно должны быть причастны к сотворению мифа под названием Massive Attack", — отмечают на фестивале.
Музыкальный фестиваль Park Live проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского ресурса медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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