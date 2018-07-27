Глюк'oZa, Светлана Лобода, Тимати и Feduk на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку 

Кто: Глюк'oZa, Светлана Лобода, Тимати, Егор Крид, Сергей Лазарев, Анна Седокова, Юлия Барановская, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Мот и Мария Мельникова, Николай Басков, Алексей Чумаков, Белла Потемкина, Юлия Ковальчук, Эмин Агаларов, Елена Летучая и многие другие.
Что: Открытие третьего музыкального фестиваля «Жара».
Где: Отель Sea Breeze, Баку.
Когда: 26.07.2018.
Люди говорят: В Баку открылся третий музыкальный фестиваль «Жара 2018». Перед красной дорожкой открытия прошла пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы фестиваля Эмин Агаларов, Сергей Кожевников и Григорий Лепс, а также Филипп Киркоров, Мот и Любовь Успенская. Кстати, Филипп ушел из пресс-центра, когда к пресс-конференции присоединилась Любовь Успенская, с которой у него давний конфликт. На красную дорожку Григорий Лепс вышел вместе с дочерью Евой и ее группой Cosmos Girls. Feduk, который впервые выступил на «Жаре», исполнил свой хит «Розовое вино» прямо на бассейне. А Егор Крид и Валерия представили совместный трек «Часики». Эмин спел вместе с специальным гостем фестиваля Стивеном Сигалом.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glyuk-oza-svetlana-loboda-timati-i-feduk-na-otkrytii-muzykalnogo-festivalya-zhara-v-baku/