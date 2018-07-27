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В Сочи перенесли на другие улицы джаз-парад Sochi Jazz Festival
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В Сочи перенесли на другие улицы джаз-парад Sochi Jazz Festival 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Традиционный джаз-парад, открывающий фестиваль Sochi Jazz Festival в Сочи, перенесен на улицу Навагинскую из-за демонтажа фан-зоны, оборудованной на площади в районе морпорта на время ЧМ-2018, рассказал РИА Новости народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.
Традиционный джазовый парад откроет Sochi Jazz Festival 2 августа. По сообщению организаторов фестиваля, музыкальная колонна пройдет по улице Навагинской от ЦУМа до Площади Флага, где состоится бесплатный концерт по случаю открытия фестиваля. В первые годы существования фестиваля музыканты во главе с Игорем Бутманом проходили по главной аллее парка «Ривьера». Позже, несколько лет подряд, парад начинался на площади морского порта и заканчивался на площади Южного мола.
"Это обстоятельства, мы бы с удовольствием прошли по тем улицам, по которым ходили ранее. Но в связи с тем, что в Сочи проходил чемпионат мира по футболу, площадка около морвокзала была занята фан-зоной. Чтобы ее разобрать, требуется не один месяц. Поэтому просто физически невозможно там идти, там нет сцены, мы решили не отменять наш традиционный парад, а перенести в другое место", — поделился Бутман.
Он добавил, что в концерте примут участие Квартет Айка Григоряна (Москва), Ольга Синяева и Квартет Антона Чекурова (Москва), Александр Канцберг (Израиль) и Биг-бэнд «Сочи», Ярославский джазовый оркестр под управлением Алексея Терентьева (Ярославль).
Девятый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 2 по 5 августа. В эти дни курорт ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления известных артистов на сценах Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный», творческие встречи и джем-сейшены под открытым небом.
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