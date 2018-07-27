Важнейшие фотографии XX века по версии журнала LIFE

Прошлый век стал самым трагичным, запоминающимся и ярким для человечества. Были войны, были важные научные и исторические открытия, были великие люди — история XX века так многогранна, что всего и не упомнишь. Но нам повезло, что в XX веке уже была фотография, благодаря которой следующие поколения будут помнить это сложное и важное время в истории человечества.

Архив журнала LIFE предлагает читателям отправиться ненадолго в XX век и вспоминает важнейшие фотографии прошлого столетия.

Прогулка в Райском саду, 1946, Юджин Смит

Кони-Айленд, вид с парашютной башни, 1951, Маргарет Бурк-Уайт

День победы над Японией, Таймс-сквер, Нью-Йорк, 1945, Альфред Эйзенштадт

Показ фильма Bwana Devil в 3D в кинотеатре Paramount, 1952, Дж. Р. Айрман

Дети в кукольном театре Тюильри, Париж, Франция, 1963, Альфред Эйзенштадт

Шоссе 66, Аризона, 1947, Андреас Фейнингер

Вилла Мэй Рикер и Леон Джеймс показывают танец линди, Нью-Йорк, 1943, Гьен Мили

Пассажирский лайнер DC-4 над Манхэттеном, 1939, Маргарет Бурк-Уайт

Часы на Пенсильванском вокзале, Нью-Йорк, 1943, Альфред Эйзенштадт

Старший полковой барабанщик в Университете Мичигана Анна Арбор, 1951, Альфред Эйзенштадт

Эйфелева башня, Париж, Франция, 1948, Дмитрий Кессель

Американский бейсболист Микки Мэнтл, Нью-Йорк, 1965, Джон Доминис