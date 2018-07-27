Недомашние выходные. Куда пойти омичам 28 и 29 июля

Прогулки… что может быть полезнее? Хотя в любое время года можно придумать немало прекрасных занятий на улице, тёплое и яркое лето — самая лучшая пора для физической активности. К тому же её можно сочетать с познавательной деятельностью. Оmsk.aif.ru предлагает афишу выходного дня, убедитесь сами — выбор огромен!

28 июля, суббота

С 11.00 до 15.00 в сквере на ул. Серова пройдет фестиваль настольных логических игр «В замке королевы». Ожидается участие в шахматном турнире, как профессионалов, так и любителей. Победителей и призёров наградят дипломами и призам. Помимо шахмат можно будет сыграть и в домино. Регистрация участников и жеребьёвка пройдёт перед началом мероприятия. Кстати, в 2018 году фестиваль будет проводиться в 11 раз.

В 13.00 в Камергерском переулке стартует фестиваль «Стенограффия». Мастер-класс для детей проведет Анна Ситникова из команды фестиваля. На 13.30 запланирована виртуальная выставка из запасников Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. В 14.00 начнется лекторий, в 16.00 — кинопоказ фильмов об уличном искусстве и концерт молодых талантливых омичей. Также в программе — граффити-аттракционы и DJ-сеты. Вход свободный.

В Омском цирке началось шоу безграничных возможностей. В 16.00 можно увидеть лучшие номера сезона — «Колесо смелости» и «Канат под куполом цирка» семьи Суанбековых. Не менее удивительны танцы на моноцикле эквилибриста Яна Польди. Классическую клоунаду представит Евгений Майхровский , фокусы — Игорь Штейн . В шоу необычный состав артистов-животных: пингвины, кенгуру, попугаи, обезьяны, морские львы, королевские пудели. Также омичи увидят редкий ныне жанр джигитовки на ахалтекинцах. Справки по телефонам 34-36-36, 34-37-37 или 51-05-81. Подробнее о событии смотрите вот по этой ссылке.

Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» приглашает омичей и гостей города в парк на проспекте Королева, где проходит межнациональный фестиваль «Юрта дружбы». С 12.00 до 18.00 здесь можно приобщиться к культуре и традициям казахского народа. Здесь можно не только увидеть убранство традиционного жилища, но и сфотографироваться на память. Каждого гостя встречают с присущим казахскому народу гостеприимством. В мероприятиях фестиваля также участвуют профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Омска, Омской области и Республики Казахстан.

В выставочном зале исторического парка «Россия — моя история» работает персональная выставка омского живописца, члена Омского отделения Союза художников России Сергея Сочивко. В преддверии Дня города автор решил показать, каким он его видит. В экспозиции представлены 32 работы, на которых изображены панорамы старого Омска и сцены из жизни горожан с многообразием типажей и характеров. На выставке также представлены 80 предметов старины из коллекции Музея городского быта. Старинные граммофоны, самовары, мебель, посуда, коробки из-под сладостей, элементы одежды. Вход свободный.

С 14.00 до 19.00 в Советском парке состоится фестиваль-выставка бездомных животных «Потому что лапки» — самое доброе и пушистое мероприятия июля! Волонтеры привезут в парк собак и кошек из приютов, чтобы омичи смогли познакомиться с животными и забрать кого-нибудь домой. Организаторы также будут рады кормам для тех питомцев, которые не попадут на фестиваль. Для ребят подготовят детскую зону и веселые конкурсы, а также фотовыставку с моментами из жизни счастливых выпускников приютов. Для взрослых прочитают лекции о пользе стерилизации, о методах ухода за четвероногими и о том, что делать, если хочется стать волонтёром.

В 14.00 в двух местах парка имени 30-летия ВЛКСМ одновременно начнутся фестиваль красок и классная концертная программа. На территории активного отдыха пройдёт битва красками, состоится концерт с уличными играми. У главной сцены дети посоревнуются в конкурсе рисунка на асфальте. В 16.00 выступят ансамбли «Санам» и «Файруз», в 17.00 — вокальная студия «Талисман», а в 18.00 — «Иртыш». Ещё через час выступят вокальная студия парка и студия танца New Happy, а завершит программу в 20.00 ансамбль танца «Сюрприз».

29 июля, воскресенье

В 10.00 клуб «Учёный кот» приглашает в единственный вейкпарк Омска! Здесь оборудованы специальные трассы для водного слалома с трамплинами и канатной тягой. Для детей проведут открытый урок, где можно попробовать свои силы в вейкбординге, а опытные мастера расскажут о технике безопасности на воде и обучат базовым навыкам (снаряжение выдаётся). Адрес: ул. Старозагородная Роща, 10. Стоимость участия — 600 рублей за двоих (ребёнок 6+ и взрослый). Для детей необходимо захватить купальный костюм и полотенце. Требуется предварительная запись у администратора или по телефону 8 913 960-37-34.

В 11.00 омичей зовут на экскурсию по экоферме «Планета коров». Здесь коровы живут семьями, а для выращивания растений не используют пестицидов! В программе — знакомство с жизнью экофермы и её обитателями, катание на лошадях и на тракторе, кормление телят. Отправление от площади у ж/д вокзала. Стоимость участия уточняйте, а также требуется предварительная запись у администратора и по телефону 8 913 960-37-34.

В 12.00 на территории сквера Дружбы народов пройдёт фестиваль национальной кухни #ЭТнОВКУСНО. Он является частью творческого проекта «Территория ЭТНО». В этот день можно будет попробовать блюда армянской, азербайджанской, русской, казахской, корейской национальной кухни, а также кухни народов Поволжья. Хозяйки смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению бозбаша, азербайджанского заправочного супа или попробовать корейские токпокки, тем самым пополнив копилку своих рецептов.

В 12.00 и в 14.00 краеведческий музей приглашает на автобусные экскурсии «Омск — город храмов». Речь пойдет об истории создания лютеранской кирхи, католического костела, мечетей, синагог и православных храмов. Экскурсантам расскажут о реликвиях Сибирского казачьего вйска, о подвижничестве священнослужителей. Отправление от музея по адресу: ул. Ленина, 23а. Стоимость участия — 300 рублей для взрослых и 250 рублей для детей, до трех лет — бесплатно. Необходима предварительная запись по телефонам: 31-47-47, 8 913 639-16-54 или 8 913 654-18-07.

Музей сказки «Васин хутор» приглашает в 12.00 и 15.00 совершить увлекательное путешествие в мир русских сказок, где вы узнаете много интересного о культуре и быте славян. Стоимость посещения: взрослые — 300 рублей. Дети до 14 лет — 200 рублей (обязательно в сопровождении взрослого). Дети до 3-х лет бесплатно. Предварительная запись и заказ билетов по тел. : +7 (3812) 31-47-47, 8-960-995-66-64. Билеты можно приобрести заранее в кассе ОГИК музея по адресу: ул. Ленина, 23А и в Музее сказки «Васин хутор» по адресу: п. Политотдел Любинского района Омской области, ул. Гагарина, 8А.

В 19.00 завершится международный фестиваль классической музыки Dialog Classica. Фестиваль организован при поддержке регионального правительства, Генерального консульства Республики Корея в городе Иркутске, Общероссийского объединения корейцев и корпорации T&B Entertainment. В воскресенье программа посвящена музыке барокко. На сцене — Евразийский камерный оркестр. Дирижёр — Михаил Сербиненко. Прозвучат увертюра «Надежда» Ча Ын Сона, «Ностальгия по горе Кымган» Че Ёнг Соба. Бранденбургский концерт № 4 Соль мажор, 1 часть И. С. Баха, концерт для трёх скрипок Вивальди. А также концерт для флейты, скрипки и фортепиано ля минор, 1 часть И. С. Бах. Тема из кинофильма «Кровать из дерева гинко». Джи Хён Су «Четыре времени года в Корее» (версия для камерного оркестра).