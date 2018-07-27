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Возле элитного посёлка в Челябинске начали строить трёхэтажное похоронное бюро
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Возле элитного посёлка в Челябинске начали строить трёхэтажное похоронное бюро 

74.ru 14 часов назад
Фото: 74.ru
В Челябинске напротив закрытого элитного посёлка «Западный-2» началось масштабное строительство. Мэрия официально сообщила, что землю выделили Тамари Гелашвили под возведение торгово-бытового здания с административными помещениями ритуальных услуг. Но дачники из соседних садов услышали от охраны совсем другое — откроют развлекательный комплекс с рестораном.
26 июля на заборе стройки повесили баннер с цитатой из разрешительных документов администрации
Строительная площадка расположена в лакомом месте — вдоль трассы, идущей от Шершнёвского водохранилища к садовым товариществам «Петушок» и «Мичуринец». Через дорогу расположены особняки посёлка «Западный-2». А на задах стройки, прямо за забором, начинается Шершнёвское кладбище.
— Я подошла к охраннику, спросила, что будут строить, — рассказала 74.ru садовод СНТ «Петушок». — Он ответил, что грузины строят какой-то развлекательный центр с рестораном. Какой там ресторан? Там же кладбище, воду будут сливать, так все могилы размоет. Да и просто кощунство это.
Буквально за месяц рабочие вырыли огромный котлован и уже завезли плиты
В комитете градостроительства и архитектуры администрации Челябинска сообщили, что участок отдали в аренду на 54 месяца, тогда же мэрия дала добро на условно разрешённое использование земли, относящейся к природно-рекреационной зоне.
— Разрешение на строительство выдано Гелашвили Тамари Георгиевне на строительство объекта торгово-бытового назначения с административными помещениями (ритуальные услуги), — говорится в ответе мэрии за подписью заместителя председателя комитета Андрея Драчука. — Сроком действия до 15 апреля 2020 года.
Спецкор 74.ru нашёл Тамари Гелашвили во «ВКонтакте». Молодая женщина отмела предположение, что является лишь номинальным владельцем, и заявила — именно она собственник объекта, но комментировать строительство отказалась.
Стройка началась сразу за оградой кладбища
Дополнительные вопросы вызывает место, выбранное под бюро ритуальных услуг. Дело в том, что Шершнёвское кладбище закрыто, погребения там проходят только в качестве подзахоронения на участки родных.
— Вы знаете, нас эта стройка беспокоит, — призналась смотритель Шершнёвского кладбища Нэлли Владимировна. — Слухи разные, о том что там будут строить. Сначала говорили, будет автозаправка. Потом через какое-то время пошли разговоры, что будет ресторан. Там такое капитальное строительство! Но ресторан рядом с кладбищем это нелогично, ведь есть санитарные нормы. Я даже ума не приложу, что там будет на самом деле. Ко мне никто по поводу этой стройки не общался.
Кладбище, рядом с которым развернулось масштабное строительство, давно закрыто
Источники 74.ru в ритуальном бизнесе Челябинска рассказали, что на их рынке представителей грузинской диаспоры никогда не было. Также удалось выяснить, что семье Гелашвили принадлежит строительная фирма, не исключено, что они лишь выполняют заказ — строительство объекта под ключ.
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