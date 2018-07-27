Йогурт, ряженка и «Вкусняш» на «АгроОмске»

В Омске прошел главный агротехнический форум Омской области — выставка-ярмарка «АгроОмск-2018». Это масштабное событие проходило в регионе в 16 раз.

Согласно информации пресс-службы областного правительства, в этом году сельхозвыставку посетили свыше 100 тысяч человек. Сюда приходили семьями с детьми, большими компаниями. «АгроОмск» для омичей стал многолетней доброй традицией.

Любинский молочноконсервный комбинат приготовил для посетителей выставки массу интересного — это и дегустация цельномолочной продукции, и различные игры с множеством вкусных призов, фотозона с нашим замечательным героем «Вкусняшем», аквагрим. В общем было весело, интересно и очень вкусно! Кроме этого у гостей выставки была прекрасная возможность приобрести продукцию Любинского МКК по привлекательным ценам.

Отдельно расскажем о дегустации. Посетители «АгроОмска» смогли попробовать новинки от Любинского МКК — термостатный йогурт и термостатную ряженку. Новые продукты однозначно пришлись по вкусу потребителям. Новинки разлетелись мгновенно.