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Ах, этот «Бал фей»! В Сургуте прошёл фестиваль фантастики
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Ах, этот «Бал фей»! В Сургуте прошёл фестиваль фантастики 

Уральский меридиан 13 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В этом году «Бал фей» как никогда собрал много людей. Клуб костюмированной игры «Асгард» и сотрудники городского парка культуры и отдыха не зря так старались!
Юбилейное, пятое по счёту, сургутское мероприятие собрало в костюмах всех — и больших, и маленьких, и мальчиков, и девочек. Поглазеть на всё творящееся вокруг и пофотографироваться с фантастическими героями с удовольствием шли не только поклонники легенд про короля Артура и драконов, героев фильма «Чужой» и русских сказок, но и обычные городские жители в джинсах, майках-алкоголичках и бейсболках. Кто-то шёл даже с намерением найти себе жену в этой удивительной атмосфере!
Но не нужно думать, что праздник этот существует столько лет только для травести и любителей наносить аквагрим на лицо. Толпы профессиональных фотографов и любителей — вот, для кого он устраивается! (шутка, конечно) Ведь где ещё возможно словить кадры с треугольными вытянутыми эльфийскими ушами и длинными хвостами, в перьевом одеянии, рыцарских доспехах и кокетливых кожаных корсетах? После мероприятия фотографии разлетаются по соцсетям как бюджетные вкусные пирожки.
Члены клуба исторического фехтования «Северный лев» в этом году сражали наповал не только своим взглядом, но и в показательных поединках. На ретро-площадке практически нон-стопом шли выступления городских исполнителей, танцоров, чтецов и массовиков-затейников. Для ребят, готовых к активным и смекалистым действиям, работал квест — ходишь такой с бумажечками, отгадываешь загадки, получаешь отметины, а потом забираешь подарки — здорово же?
В волшебной палатке можно было узнать свою судьбу с помощью гадательницы и её карт Таро. Спускаешься с оврага — а там стрельба из лука. И повсюду — ярмарка с ручными и не очень изделиями. Я даже напиток из ростков пшеницы попробовала…
В этом году впервые на «Бале фей» представили металл — с сувенирными кованными изделиями развернулась «Обская кузница». В этой же палатке разместились и фантазийные изделия из дерева мастерской «И бегут ко мне деревья».
Многие спрашивали меня нашла ли я что-то нехорошего в «Бале фей», вероятно, помятуя, как тяжело я отозвалась о фестивале «Абалакское поле». Нет, не нашла. Мероприятие вполне соответствует своему формату — это фестиваль фантастики, который длится всего несколько часов. Устать от него невозможно, встретить массу своих знакомых — вполне. Он не требовал каких-то больших усилий и затрат по организации, выставления десятка палаток со съестными продуктами, патрулирования площадки и дежурства скорой помощи. Всё чинно и благородно — в сердце городского парка, за поворотом которого стояли детские аттракционы и колесо обозрения.
Ребята приехали за два часа до начала — всё приготовили, распределили, поволновались множко да и провели, а потом убрали за собой мусор, потому что после них на той же ретро-площадке должна была состояться дискотека для людей в возрасте (с платным входом, заметьте!).
Ну, разве что указателей поставить можно было бы больше да зазывать родителей с детьми, пришедших пожевать сладкую вату и покататься на паровозике. Огромное спасибо за шикарные фотографии Рамилю Нуриеву и Владимиру Чернову (Кирку).
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