Ещё
Благотворительный проект МТС получил Национальную премию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Благотворительный проект МТС получил Национальную премию 

Хабаровский край сегодня 13 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» стал лауреатом XVIII Национальной премии «Медиа-менеджер России 2018» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Поколение М» с помощью digital-инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. Эксперты в области корпоративных коммуникаций и медиа высоко оценили уникальность механизмов филантропи, которые используются в проекте. Они позволяют создавать эффективные творческо-интеллектуальные лифты для развития детей и подростков, отметили члены жюри на очной презентации.
Напомним, в рамках проекта в музее истории Хабаровска устроили выставку работ юных фотографов из городов и сёл региона. Финалисты краевого этапа получили ценные награды за участие в конкурсе. Призы достались юным фотографам из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, сёл Матвеевка и имени Полины Осипенко. Кроме того, в галерее им. Федотова до 29 июля хабаровчане могут увидеть работы российских и советских обладателей своеобразного «Оскар» среди фоторепортёров.
По словам руководителя благотворительных программ МТС Екатерины Филатовой, 240 ребят из 60 регионов России стали победителями проекта.
Премия «Медиа-Менеджер России» — одна из наиболее авторитетных в оценке современных достижений отечественного медиабизнеса и корпоративных коммуникаций, вручается с 2001 года. В этом году на премию в 25 номинациях были выдвинуты 115 лучших топ-менеджеров компаний и проектов. Номинантов оценивали экспертный совет, жюри и Попечительский совет премии.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Хабаровский «Амур» встретится с болельщиками на высоте Хип-хоп с пенсионерами - комсомольчанин снял клип о родном городе Стал известен дизайн знака для детей войны Хабаровского края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение