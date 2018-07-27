Благотворительный проект МТС получил Национальную премию

Творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» стал лауреатом XVIII Национальной премии «Медиа-менеджер России 2018» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Поколение М» с помощью digital-инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. Эксперты в области корпоративных коммуникаций и медиа высоко оценили уникальность механизмов филантропи, которые используются в проекте. Они позволяют создавать эффективные творческо-интеллектуальные лифты для развития детей и подростков, отметили члены жюри на очной презентации.

Напомним, в рамках проекта в музее истории Хабаровска устроили выставку работ юных фотографов из городов и сёл региона. Финалисты краевого этапа получили ценные награды за участие в конкурсе. Призы достались юным фотографам из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, сёл Матвеевка и имени Полины Осипенко . Кроме того, в галерее им. Федотова до 29 июля хабаровчане могут увидеть работы российских и советских обладателей своеобразного «Оскар» среди фоторепортёров.

По словам руководителя благотворительных программ МТС Екатерины Филатовой, 240 ребят из 60 регионов России стали победителями проекта.

Премия «Медиа-Менеджер России» — одна из наиболее авторитетных в оценке современных достижений отечественного медиабизнеса и корпоративных коммуникаций, вручается с 2001 года. В этом году на премию в 25 номинациях были выдвинуты 115 лучших топ-менеджеров компаний и проектов. Номинантов оценивали экспертный совет, жюри и Попечительский совет премии.