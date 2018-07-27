Танцуем под луной, отрываемся под «Пошлую Молли», едем «Веломагистраль» и ещё 16 идей для выходных

Второй месяц лета уже почти подошёл к концу, поэтому нужно успевать наслаждаться тёплыми днями. К счастью, на этих выходных в городе пройдёт сразу несколько вечеринок и фестивалей под открытым небом.

Можно и музыку послушать, и поесть блюда от лучших шеф-поваров, и спортом заняться, и посмотреть много всего интересного на Венском фестивале музыкальных фильмов, который открылся 26 июля. Полную программу этого фестиваля можно найти здесь.

Главное, пока будете гулять по фестивалям, не забудьте в ночь с пятницы на субботу посмотреть на небо — там Луна соединится с Марсом и станет красноватой. Такое затмение — огромная редкость, к тому же оно будет самым продолжительным в XXI веке.

Смотрите наш обзор и решайте, как вы проведёте вечер пятницы, субботу и воскресенье.

Пятница, 27 июля Выставка / «Плакаты и рисунки для Владимира Высоцкого»

В музее Высоцкого в Екатеринбурге выставили работы московского художника Михаила Златковского, который был лично знаком с бардом и рисовал афиши для его концертов, когда официально этого делать было нельзя. На открытие выставки, которое прошло 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, художник прилетел в Екатеринбург, чтобы поделиться воспоминаниями о поэте и рассказать, как создавалась серия плакатов к его произведениям.

Где: Музей В. С. Высоцкого (ул. Малышева, 51) Когда: с 25 июля 2018 года по 25 января 2019 года Сколько стоит: 200 рублей Возрастное ограничение: 0+

Концерт / Музыка в буфете

В буфете у центрального входа в Ельцин-центр в эту пятницу можно будет не только перекусить, но и послушать хорошую музыку — причём последнее совершенно бесплатно. С акустическим концертом здесь выступят американский вокалист Стефан Бостер и участники екатеринбургской группы The Travelling Orchestra Евгений Чемякин и Кирилл Терентьев , а также группы Wolfy и The Lungs. Вино, свечи и живая гитарная музыка — это отличный способ сказать «пока» рабочей неделе.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 27 июля с 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Концерт / «Хаваши Симфоник»

Музыкальное шоу пианиста Балажа Хаваши, в котором принимают участие 150 музыкантов из самых разных стран от Индии до Армении: Симфонический оркестр Дохнани, Академическое хоровое общество, барабанщики из Японии, музыканты, играющие на различных экзотических инструментах, и 15 выдающихся солистов. Увидеть этот шедевр симфонического искусства можно будет уже в эту пятницу на Венском фестивале музыкальных фильмов.

Где: площадь перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 27 июля с 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / Full Moon Open Air В ночь, когда можно будет увидеть самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль под открытым небом. Десятки музыкальных групп и диджеев выступят на тематических танцполах Full Moon Open Air. Главные хедлайнеры фестиваля — берлинский дуэт Tiefschwarz. Братья Али и Басти Шварц обычно гастролируют по отдельности, так что увидеть их вместе — почти такая же редкость, как соединение Луны и Марса.

Где: «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Когда: 27 июля с 23:00 Сколько стоит: 1000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Суббота, 28 июля Гастрономический фестиваль / «О, да! Еда!» Летний гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» уже в третий раз пройдет в Екатеринбурге. Более сотни уральских ресторанов, кафе и фермеров представят свои товары в ЦПКиО в субботу и воскресенье.

Гости фестиваля смогут не только увидеть, как готовят шеф-повара, и пройти их мастер-классы, но и посмотреть фильмы в кинотеатре под открытым небом. Для самых спортивных устроят массовые занятия йогой, а для самых маленьких — детскую зону с аниматорами.

Где: ЦПКиО им. В. В. Маяковского (ул. Мичурина, 230) Когда: 28–29 июля, с 11:00 до 20:00 Сколько стоит: от 200 до 500 рублей Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Чемпионат УрФО по автокроссу

В Берёзовском на этих выходных пройдёт четвертый этап чемпионата УрФО по автокроссу. Спортсмены будут изо всех сил бороться за драгоценные очки, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Так что будет жарко, зрелищно и захватывающе.

После окончания финальных заездов для гостей выступит уральская группа «Пиджаков Live».

Где: Берёзовский (ул. Транспортников, 1/2) Когда: 28 июля с 13:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Шоу / «Шоу воды, огня и света!»

Один из лучших цирковых проектов страны — на арене екатеринбургского цирка. Талантливые артисты самых разнообразных жанров и экзотические животные на 2,5 часа устроят неподражаемое шоу. Главная идея программы — слияние воды и огня, которое особенно эффектно подчеркивает яркое световое оформление.

Где: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43) Когда: 28 июля с 16:00, 29 июля с 14:00 Сколько стоит: от 600 до 1600 рублей Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / «Вилы»

В субботу музыка вырвется из замкнутого пространства и несколько часов подряд будет звучать на задней площадке «Теле-клуба». На фестивале «Вилы» выступят самые актуальные группы, чьи песни вы точно слышали: ЛСП, «Пошлая Молли», Мальбэк и Сюзанна, IC3PEAK, «Щенки».

«Пошлая Молли», кстати, выступала в Екатеринбурге на фестивале «Старый новый рок». Тогда музыканты разбили барабанную установку о сцену и кидались в толпу бутылками. Смотрите, как это было, в нашем фоторепортаже. А как будет в этот раз — узнаем уже в эту субботу.

Где: «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Когда: 28 июля с 17:00 Сколько стоит: от 2000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Концерт / Нелли Фуртадо

Ещё один подарок от Венского фестиваля — концерт португальско-канадской певицы Нелли Фуртадо. Она начала свою карьеру в 90-х и за это время успела выпустить девять студийных альбомов и дать сотни концертов, а в конце 2010-х её хиты раздавались буквально отовсюду. На большом экране у главного учебного корпуса УрФУ екатеринбуржцы смогут посмотреть видеозапись её выступления в 2017 году на музыкальном фестивале в Базеле.

Где: площадь перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 28 июля с 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Вечеринка / День именинника

Общий день рождения для всех, кто родился в июле. Специальная шоу-программа от кавер-группы «Мьюзли», скидки и подарки для именинников, а также огромный праздничный торт для всех. Так что, если вам хочется ещё раз отметить свой день рождения, почему бы не сделать это в компании других раков и львов. Главное — не забывайте свои паспорта!

Где: «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д) Когда: 28 июля с 20:00 Сколько стоит: 300 рублей Возрастное ограничение: 18+

Вечеринка / Пенный отрыв

Здесь уже устраивали пенную вечеринку, но тогда её начали гораздо раньше и пускали на неё школьников. Теперь всё по-взрослому и гораздо масштабнее: вход только для совершеннолетних и пляжный дресс-код.

Кубометры пены, музыка до самого утра и танцы в купальниках.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 28 июля с 22:00 Сколько стоит: от 400 рублей Возрастное ограничение: 18+

Концерт / Beto Cohen

DJ-сет от мексиканца Beto Cohen, известного также как Betoko. Он сотрудничает с легендой Amnesia Ibiza музыкантом Mar-T, со Steve Lawler, Sven Vath, Marco Carola.

Его работы настолько популярны, что релизы диджея даже использовались в шоу Мадонны Sticky&Sweet Tour. Чтобы убедиться в том, насколько он крут за пультом, нужно всего лишь прийти на его DJ-сет в эту субботу.

Где: Center Music Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 28 июля с 22:00 Сколько стоит: от 500 рублей Возрастное ограничение: 18+

Семейные выходные / Соревнования по конному спорту и «Летофест» (на правах рекламы)

28 и 29 июля в конноспортивном комплексе «Дубрава» пройдут самые статусные соревнования по конному спорту 2018 года:

— международные соревнования по конкуру «Кубок имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина», Гран-при 28 июля, высота препятствий — 145 см; — всероссийские соревнования по конкуру «Кубок Федерации конного спорта России», Гран-при 29 июля, высота препятствий — 150 см.

В состязаниях примут участие более 150 спортивных пар. Это представители 11 регионов России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Призовой фонд составит несколько миллионов рублей. Свое участие в празднике подтвердили семья Ельциных, руководство Свердловской области и Екатеринбурга, руководство Федерации конного спорта России. В честь спортивных соревнований в «Дубраве» состоится двухдневный масштабный праздник «Летофест», который в прошлом году собрал более 15 000 гостей.

Все выходные с 10:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная развлекательная программа:

— показательные выступления Центрального военного округа, в том числе роты почетного караула; — музыкальный фестиваль (хедлайнеры — группы «Стиляги» и Guru groove foundation); — шоу барабанов Давлет Хана; — духовой оркестр; — ресторанный двор; — фермерские ярмарки; — детский парк развлечений, летний цирк.

В воскресенье, 29 июля, среди гостей, заполнивших паспорт путешественника по фестивалю, состоится розыгрыш 100 призов, в том числе первый приз — 30 000 рублей, второй — 15 000 рублей, третий — 5000 рублей.

Где: КСК «Дубрава» (Белоярский район, п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная), тел. для справок (343) 201-20-30, дубрава-фест.рф Когда: 28 и 29 июля с 10:00 до 22:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Воскресенье, 29 июля Праздник / День военно-морского флота

В воскресенье в Екатеринбурге отметят День военно-морского флота. По традиции моряки сначала возложат венок и цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан», а потом отправятся в парк имени Маяковского, где для них устроят настоящий праздник. С 12:00 здесь начнётся развлекательная программа, праздничный концерт и тематическая дискотека, на которой прозвучат все «морские» песни.

Где: ЦПКиО им. В. В. Маяковского (ул. Мичурина, 230) Когда: 29 июля с 12:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Спорт / «Веломагистраль»

Уже восьмая «Веломагистраль» пройдёт в Екатеринбурге. Тысячи участников стартуют и финишируют у ДИВСа, проехав при этом от 50 до 70 километров по городу. Тема заезда этого года — супергерои нашего времени, причём под супергероями подразумеваются сами велосипедисты.

Перекрывать дороги в этот раз для велосипедистов не будут, но колонну будут сопровождать комиссары.

Где: ДИВС (Олимпийская набережная, 3) Когда: 29 июля с 12:00 (начало регистрации в 11:00) Сколько стоит: 100 рублей Возрастное ограничение: 0+

Вечеринка / Вечеринка с героями сериалов

В честь своего 11-летия телеканал 2х2 устраивает масштабные летние вечеринки в семи городах России, и первая из них пройдёт в Екатеринбурге. На Набережной у Театра драмы организуют танцпол и фотозоны с гигантскими шестиметровыми промоутерами из сериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис» и некоторых других. На такой вечеринке будет странно выглядеть не странно, поэтому вдохновляйтесь героями мультфильмов и надевайте шапочки из фольги.

Где: площадь у Театра драмы (пл. Октябрьская, 3) Когда: 29 июля с 16:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 16+

Кино / «Мама»

В воскресенье на Венском фестивале можно будет вернуться в детство, пересмотрев музыкальную сказку «Мама». Это история о Волке, козлятах и их маме Козе. Этот фильм вышел в 1976 году на русском, английском и румынском языках. И только в советской версии главные герои Волк и Коза пели по-настоящему.

Где: площадь перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 29 июля с 19:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Концерт / Блюзовый вечер

Вечер блюза, который соберёт на одной сцене самых разных блюзовых музыкантов под предводительством группы Blues Doctors.

Главная прелесть подобных встреч в том, что их невозможно повторить. Ведь всё, что происходит на сцене, творится в этот момент и зависит как от джазменов, так и от собравшейся публики.

Где: EverJazz (ул. Тургенева, 22) Когда: 29 июля с 19:00 Сколько стоит: 500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Танцы / «Переотражения»

Новая работа танцовщика и хореографа Александра Петражицкого — танцевальный перформанс «Переотражения». Зрителей погрузят внутрь «зеркальной фотокамеры», где танец рождается под запись пересказа отрывков из фильма «Контрольные отпечатки» и звуки классической и электронной музыки.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 29 июля с 19:30 Сколько стоит: 200 рублей Возрастное ограничение: 6+

Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша» и в календаре гастролей на июль.