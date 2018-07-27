Выходные в Омске: наблюдаем за лунным затмением и открываем «Рембат»

"Омск Здесь" представляет обзор событий, которые помогут приятно и интересно провести выходные.

Ночь квестов (18+)

В ночь с 27 на 28 июля омичам предлагают отправиться в ночное путешествие по квестам, которые создали более 15 организаторов. Выбрав один из 40 квестов, можно повеселиться и проверить свою сообразительность. Информацию о мероприятии можно найти в официальной группе «Ночи квестов-2018» во «ВКонтакте».

Начало в 19:00. Вход 1200 /1500 руб.

Фестиваль «DIALOG-CLASSICA. КЛАССИКА И САУНДТРЕКИ» (6+)

В рамках российско-корейского фестиваля классической музыки на сцене Концертного зала выступит Евразийский камерный оркестр, дирижировать им станут Ким Генг Нам и Михаил Сербиненко. В программе концерта заявлены как классические произведения, так и саундтреки к известным кинолентам.

Концертный зал, 19:00, вход 220-250 руб.

Читка-чума (12+)

В июле Омск накрыла «Читка-чума» — на различных площадках актеры Центра современной драматургии и артисты городских театров читают для омичей пьесы современных драматургов. В эту пятницу на суд зрителей представят пьесу «Луна и трансформер» А. Крупина, а после организуют кинопоказ мастерской «Кинолук» из Екатеринбурга.

Бар «Свое место», 20:00, вход свободный.

Великое противостояние и полное затмение Луны в Омске (6+)

В ночь с пятницы на субботу омичи увидят, как в течение часа яркий лунный диск погрузится в земную тень и, окрашиваясь в багряно-красные тона, практически полностью исчезнет с небосвода. После еще на час город останется без Луны. В Омском планетарии в этот вечер на наблюдательной площадке установят несколько телескопов, в которые можно будет пронаблюдать и сфотографировать ход этого астрономического явления.

Омский планетарий, 23:30, вход 500 рублей.

Фестиваль красок (0+)

Омичей приглашают на добрый и семейный праздник, где можно обсыпать краской своих друзей, детей, коллег или родителей. В программу фестиваля включены выступления лучших коллективов города, интерактивные развлекательные площадки, фотозоны, детская площадка с аниматорами

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, 12:00, вход свободный.

Соревнования по мотокроссу «Кубок содружества» (12+)

Это масштабное событие объединит 100 спортсменов России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. В состав российской команды вошли мотогонщики из Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и Омской области. На одну из лучших трасс региона выйдут мотокроссмены Таврического, Кормиловского, Омского, Калачинского, Азовского и других районов. Этот этап станет заключительным финальным турниром Кубка и определит не только локальных чемпионов, но и обладателей трофеев по итогам общего зачета.

28 и 29 июля, д. Никитино Кормиловского района, 12:00, вход свободный

Фестиваль «DIALOG-CLASSICA. СОПРАНО И ОРГАН» (6+)

В рамках российско-корейского фестиваля классической музыки в органном зале выступят вокалист Ким Джонг А (сопрано) и Хо Ми Ёнг, орган. В программе заявлены произведения Баха, Моцарта, Рахманинова, Оффенбаха и других известных композиторов.

Органный зал, 12:00, вход 220-250 руб.

Фестиваль «Стенограффия в Камергерском» (6+)

В программе фестиваля значится масса мероприятий. По всей территории Камергерского переулка протянется инсталляция «Стая». В течения дня состоятся мастер-класс для детей, виртуальная выставка из запасников Омского областного музея им. М. А. Врубеля лекторий, на котором соберутся люди, создающие вдохновляющие проекты. В баре «Свое место» пройдет кинопоказ об уличном искусстве, а во дворе переулка начнется концерт от молодых талантливых жителей Омска. Завершится фестиваль игрой на фасаде, а как это будет выглядеть, можно будет узнать на месте.

Камергерский переулок, начало в 12:00, вход свободный

Фестиваль-выставка «Потому что лапки» (0+)

40 котов и собак из приютов для животных Омска привезут в Советский парк, чтобы отыскать им хозяина. Возможно, кто-то из пришедших на фестиваль омичей не останется равнодушным и уйдет домой в компании четвероногого друга. Здесь же будут организованы соревнования по настольным играм, открытая тренировка по жиму лежа и много хвостатых, которых можно гладить, нежно тискать и играть. Пакетики корма для тех, кто остался в приюте и не приехал в парк, приветствуются.

Советский парк, 14:00, вход свободный.

"Любинский.Live" (0+)

Каждую субботу с 17:00 до 20:00 на Любинском проспекте работают девять площадок: «Вернисаж на Любинском», «Реплика», «Омск театральный», «Экскурсионное бюро», «В объективе Омска», «Музыкальный квартал», «Арт-пешеход», «Энергия танца», «Мелодия Любинского». В программе — концерты, танцы, мастер-классы, экскурсии, фотосушки, буккроссинг, квесты, познавательные мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых. Каждую субботу — новая программа. Встречаемся на Любинском!

Любинский проспект, 17:00, вход свободный

Открытие международных армейских игр «Рембат» (0+)

Омск в этом году принимает Международный конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018», в котором примут участие команды Казахстана, Китая и России. В воскресенье состоится торжественная церемония открытия.

14-й Военный городок, 10:00, вход бесплатный

Фестиваль национальной кухни «Этновкусно» (0+)

Пришедших на фестиваль ждут веселый воскресный «Этноквест», детская программа, национальная музыка и мастер-классы по приготовлению блюд разных стран, например, креблей и долмы. В конце праздника всех гостей угостят большим пирогом.

Сквер Дружбы Народов, 12:00, вход бесплатный.

Фестиваль «DIALOG-CLASSICA. ВРЕМЕНА ГОДА И МУЗЫКА БАРОККО» (6+)

Евразийский камерный оркестр с солистами-скрипачами из Кореи исполнят в этот вечер произведения европейских и корейских классиков. За дирижерским пультом будет Михаил Сербиненко.

Органный зал, 19:00, вход 220-250 руб.