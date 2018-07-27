Авиашоу в Мочище: в первые выходные августа 2018

В 9.00 начнется в этом году авиашоу и продлится до 14.30. Аэродром Мочище находится вблизи одноименного поселка, в 12 км от Новосибирска. Добраться территории аэродрома можно на автомобиле или автобусе, а до станции «Мочище» — на электричке. «Экспресс-пригород» запустит дополнительные электрички к началу мероприятия по маршруту Новосибирск-Главный — Мочище и в обратном направлении по окончании авиашоу. Пешком от станции до аэродрома 2 км, но гостей авиашоу довезут временные челночные автобусы с интервалом движения 5-10 минут. Автобусы №130 и 189 будут ходить чуть чаще. Подробное расписание электричек читайте здесь.

Посмотреть авиашоу можно всей семьей — вход свободный и без возрастных ограничений. Всего в авиашоу-2018 примут участие 450 человек, 90 воздушных судов и 70 парашютистов. Группа вертолетов Робинсон R-44 пролетит с флагами, а частные воздушные суда со всей Сибири покажут трюки в воздухе. Над Мочище зрители увидят легендарные Су-34, а также гостям праздника обещают показать образцы авиационной техники XX века — самолет Douglas 1947 года выпуска из Сургута, вертолет Ми-1 и самолет По-2.

Пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России» взмоютв небо под звуки симфонического оркестра, который объединит музыкантов филармонии, театра оперы и балета и Музкомедии. Помимо популярной классики — Брамса, Штрауса, Дворжака, музыканты исполнят саундтреки из известных фильмов и сыграют композиции из репертуара Муслима Магомаева

Программа «Авиашоу-2018» в Мочище 5 августа:

09.00 — начало праздника;

09.00 — 10.00 — полеты воздушных шаров;

10.00 — 10.20 — выступления авиамоделистов;

10.20 — 10.40 — выступления мотодельтапланов и мотопарапланеристов;

10.40 — 11.00 — торжественная церемония открытия праздника авиации, приветствия почетных гостей и первых лиц;

11.00 — 14.00 — авиашоу;

11.00 — 14.30 — выступление симфонического оркестра и музыкальных коллективов;

14.30 — закрытие праздника.