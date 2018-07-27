Зачем ВИЧ-позитивным мамам отдельный вход в больницу?

Виктория Некрасова вспоминает, что раньше каждый визит к врачу был настоящим мучением. Подолгу приходилось томиться в душной очереди среди мужчин из разных социальных кругов. Между тем иногда нужна была только простая консультация. Сейчас для таких, как она, — беременных и молодых мам с положительным ВИЧ-статусом — в первой больнице сделали отдельный вход в здание.

«Раньше в четвертом корпусе был кабинет, я туда приходила. Там было не совсем удобно: все пришедшие на прием были вместе. Была огромная очередь, недостаточно стульев. Здесь и кровь сдают, и тут же маленькие дети, — рассказала «ВН» Виктория. — Мне кажется, очень удобно, что отдельно перенесли кабинет, регистратуру. Нет этой духоты, очереди для беременных. Пришел, посетил врача, спросил что нужно. Очень удобно».

В очереди к врачу во взрослом отделении возникали и откровенно конфликтные ситуации. Докторам, чтобы рассеивать психоэмоциональное напряжение, приходилось отрываться от выполнения своих должностных обязанностей. Плюс у беременных женщин с ВИЧ-позитивным диагнозом была угроза контакта с больным латентным туберкулезом. Теперь для таких пациенток отдельный вход, своя регистратура и шесть кабинетов, где принимают в том числе и узкие специалисты.

«У нас два фельдшера принимают тех пациентов, кто чувствует себя хорошо, в приеме врача-инфекциониста не нуждается и идет только за получением рецепта на препарат, — рассказала врач-инфекционист Арина Бечикова. — Работаем с 8:00 до 20:00. В две смены. Всех желающих мы принимаем. Плюс еще у нас врач-дерматолог каждый день ведет прием, фтизиатр… Это помимо кабинета, который на отдельной территории. Врач-терапевт, УЗИ — все доступно».

Теперь в детско-женском отделении нет страшенных очередей, зато у будущих мам — свой процедурный кабинет. Все эти нюансы позволяют ВИЧ-положительным беременным спокойно выносить малыша, избегая нервных стрессов, а значит, через несколько месяцев родить здорового ребенка. Впрочем, для категории таких пациентов условия медицинского наблюдения улучшаются не только в женском отделении.

«За полтора года мы перевели службу с левого берега и улучшили качество пребывания пациентов. Это еще один серьезный шаг, — рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. — Результат скажется не только на доступности лечения. Он усилит приверженность этих пациентов к лечению своего заболевания».

Вот и Виктория Некрасова, выходя из новенького приемного кабинета врача, поделилась хорошим настроением. Женщина на третьем месяце беременности, и она уверена, что современная высокотехнологичная помощь творит настоящие чудеса: «На сегодняшнем этапе развития медицины можно выносить здорового малыша. Главное, следовать рекомендациям врачей!»

Справка. На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 34 тысячи ВИЧ-позитивных. Только в инфекционной больнице на учете состоят 300 беременных женщин