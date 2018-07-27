Личный опыт: почему вам обязательно нужно сходить на концерт в темноте

Будьте готовы к тому, что телефоны и часы придется оставить в специальном локере, чтобы они не светились и не отвлекали вас от погружения. А также проверьте свою обувь и одежду на флуоресцентные свойства. Как выяснилось в ходе экспериментов, обувь тоже может аккумулировать свет, а потом быть путеводной звездой в темноте. Не знаю, возможно, кто-то специально покрыл свои кроссовки флуоресцентной краской. А может быть, это были происки китайских производителей, использующих дешевые материалы. В любом случае, светящаяся обувь производит на концерте в темноте неизгладимое и почти магическое впечатление.

Итак, о самом проекте. Проект Darkness или «Темнота» — международный. Он представлен в разных странах и везде имеет свою специфику. В Милане, например, акцент сделан на исследование пространства и запахов в темноте. А в России — на погружение в музыку. Концерты проводятся в центре «Интеграция» при музее им. Н. А. Островского по адресу Тверская, 14.

Не важно, какой вид искусства вы исследуете. Принцип общий: прежде всего в темноте вы узнаете лучше себя, свои страхи и фантазии. Музыка и ароматы — это лишь инструмент, который помогает вам включить воображение и начать видеть то, чего вы не видели раньше.

Погружаясь в кромешную тьму, мы символически погружаемся в первобытный хаос. Пространство расширяется и кажется безграничным. Для того, чтобы не потерять «путешественников», всех распределяют в группы по 5-7 человек. Каждый перемещается, положив левую руку на левое плечо впереди идущего. А возглавляет всю процессию слепой сотрудник центра. Да, часть сотрудников — слепые, они передвигаются с тростями и ориентируются по звукам. В темноте они чувствуют себя как дома. Ведь темнота — это то, что они видят с рождения. Они доводят группы до нужных рядов концертного зала, предлагают нащупать кресла в темноте и занять свои места. А во время концерта они каким-то образом находят сидящих, спрашивают, все ли с ними в порядке и раздают музыкальные инструменты, на которых посетителям предстоит играть.

Когда отключается внешний свет, загорается внутренний. Мозг не привык находиться в темноте, поэтому при первых же звуках музыки включаются фантазии, и перед глазами начинают возникать вымышленные яркие формы, которые мозг подбирает под музыкальные композиции. Для меня мое собственное кино, которым развлекал меня мозг, оказалась намного ярче и объемнее, чем фильмы в кинотеатрах. В кино, можно повернуть голову, закрыть глаза и выпасть из процесса. А здесь, даже если я поворачивала голову, картинка поворачивалась со мной и продолжала транслироваться. Закрытие глаз тоже не помогало. Я порядком подустала от этих 3D–проекций. Зато осознала, что с фантазией у меня все в порядке. И даже в темноте я могу создавать собственную реальность.

Эти видения продолжались, пока не музыканты из абстрактной этнической музыки не перешли на обычную земную — с текстами и припевами. Вот тут мозг получил привычную информацию и перестал фантазировать. Я даже начала думать о чем-то своем, так как слова начали порождать ассоциации. И на время забыла, что я нахожусь в темноте. Как вдруг мне в руки попали 2 непонятных предмета. «Это ваш инструмент. Вы будете на нем играть», — услышала я голос в темноте. Я стала изучать их. Это оказались 2 деревянных приспособления, похожих на палки. Одна более крупного размера с углублением внутри. Другая — тоньше, по ощущениям она напоминала китайскую палочку для еды. Я постучала деревяшками друг о друга и получился вполне приятный звук. То же самое проделали люди, сидящие в моем ряду. Всего зрителям раздали 3 вида инструментов. Зал стал наполнятся шуршанием, легким звоном и еще непонятным звуком, напоминающим пение цикад в солнечный день.

Из темноты раздался голос ведущего-музыканта, который информировал нас о том, что всем раздали необычные инструменты. И теперь нужно научиться ими пользоваться, а для этого нужно сонастроить их с главным инструментом — бубном.

«А сейчас вы попали на планету Земля. Вам всем раздали таланты. Теперь нужно научиться ими пользоваться и сонастроить с собой и окружающим миром», — мелькнуло у меня в голове. Наверное, приблизительно так мы и распознаем свои способности. Мы нащупываем их в глубине бессознательного, ощущая невероятное желание проявить себя, а дальше — пробуем. Получится или нет — зависит от силы намерения и силы воли. Конечно же, музыкальные инструменты были намного проще, чем скрытые таланты. И нам рассказали, как на них играть. Каждый вид прошел сонастройку с ритмами бубна. А дальше у нас был общий концерт, где все мы играли свою партию в зависимости от вида инструмента и создавали единый музыкальный процесс. Было весело и метафорично. Я даже мысленно перенеслась в детство. Думаю, то же самое произошло с остальными участниками процесса, так как концерт сопровождался смехом и возгласами восторга. Час пролетел как мгновение. Ведущий поблагодарил всех за активное участие. К нам стали подходить наши проводники и предлагали положить им руку на плечо, образовать паровозик и последовать из зала на выход. «Паровозик» проследовал в зал с приглушенным светом, где нам представили группу «Длина дыхания», которая выступала в темноте.

Мы сидели и с интересом разглядывали друг друга. Мужчина, который шел за мной, положив руку мне на левое плечо, казался в темноте высоким и мускулистым. Почти Суперменом с приятным бархатным баритоном. А в реальной жизни он оказался премилым пухлячком небольшого роста. Не знаю, уловил ли он мое удивление — я постаралась скрыть его за милой улыбкой. Мне было интересно наблюдать за яркими эмоциональными реакциями посетителей друг на друга. Кто знает, может быть, именно в темноте мы узнаем настоящих людей? Когда нет визуальных стимулов, мозг вынужден анализировать тембр голоса, дыхание, ароматы и случайные прикосновения. Когда появляется визуальный ряд, мы отключаем внутренний голос и включаем оценку: худой-толстый, высокий-низкий, мой тип-не мой тип. И фантазии, возникшие в темноте, растворяются с первыми лучами света, превращаясь лишь в созданный в голове фильм. Мой музыкальный фильм с сидящим рядом Суперменом мне понравился.