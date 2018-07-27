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Почему при Сталине запретили продажу книги «Приключения капитана Врунгеля»
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Почему при Сталине запретили продажу книги «Приключения капитана Врунгеля» 

Русская семерка 12 часов назад
Фото: Русская семерка
Одно из самых любимых произведений советской детворы «Приключения капитана Врунгеля» было написано Андреем Некрасовым еще в 1937 году. Через 2 года книга вышла в свет, а вскоре отчего-то пропала с прилавков.
Тяга к приключениям
Андрей Сергеевич Некрасов появился на свет в 1907 году в Москве. Его отец был врачом. Самого же Андрея с юных лет манили дальние странствия. Особое поразила мальчика история путешествий знаменитого итальянского исследователя Марко Поло. Некоторое время после окончания школы Некрасов работал обыкновенным монтером трамвайных путей. Однако тяга к приключениям оказалась сильнее безопасной и стабильной, но такой скучной жизни.
В 1926 году молодой человек покинул столицу и уехал в один из самых крупных портовых городов страны Мурманск. Там он попросился рядовым матросом на рыболовное судно. Именно с этого момента в жизни Некрасова начнутся настоящие приключения, многие из которых лягут в основу его будущих произведений.
Морские просторы
В течение нескольких лет Андрей Сергеевич бороздил водные просторы на всевозможных судах и в разнообразных должностях. Он был матросом, кочегаром, штурманом и даже охотился на китов. В 1933 году он закончил морской техникум во Владивостоке (теперь это Морской Государственный Университет имени Невельского) и вскоре получил должность замначальника «Дальморзверпрома».
Примерно в это же время выходят в свет его первые рассказы, а следом и их собрание под названием «Морские сапоги». Надо ли говорить о том, что подавляющее большинство произведений Некрасовы были посвящены морской тематике.
Аресты
В 1937 году Андрей Сергеевич закончил одну из самых известных повестей «Приключения капитана Врунгеля». Существует версия, согласно которой своего героя Некрасов списал с капитана Вронского, известного рассказчика и выдумщика. Несмотря на явную популярность новой книги, некоторые критики считали ее эдаким легким чтивом-однодневкой. Они утверждали, что Врунгеля скоро забудут. И это и в самом деле чуть не произошло.
Дело в том, что писатель, впрочем, как и многие советские граждане, попал под каток сталинских репрессий. Его арестовали и сослали строить Норильский комбинат. Только что вышедшее в тираж произведение о находчивом капитане убрали с прилавков. А сам Некрасов был осужден во второй раз. В 1944 году его приговорили к исправительно-трудовым работам на 3 года. Причем, судил его уже военный трибунал. К сожалению, о том, за какие именно провинности наказали писателя, история умалчивает. Известно только, что впоследствии Некрасов был реабилитирован.
Андрей Сергеевич скончался в 1987 году, не дотянув всего несколько месяцев до своего 80-летнего юбилея.
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