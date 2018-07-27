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Универсиаду в Красноярске откроют дважды
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Универсиаду в Красноярске откроют дважды 

sibnovosti.ru 11 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярскую Универсиаду откроют дважды — 2 и 3 марта. Об этом рассказали в Дирекции Всемирных студенческих игр. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Платинум Арена» и займет минимум три часа. На второй день артисты полностью повторят программу — только без Парада атлетов, которые 3 марта уже начнут соревноваться. Режиссером-постановщиком шоу будет Илья Авербух. Причина такого решения — повышенный зрительский интерес.
Как именно организаторы студенческих игр определили «повышенный интерес зрителей», пока неясно, так как билеты на обе церемонии поступят в продажу только осенью 2018 года. Тематику и стиль тоже пока не раскрывают. Известно, что в постановках будут заняты около тысячи человек, включая красноярские коллективы.
В мировой практике это будет, пожалуй, впервые — даже самые значимые спортивные мероприятия открываются только один раз. Шоу смотрят только те зрители, которые успели приобрести билеты заранее. Так было и на ЧМ-2018, и на Олимпиаде-2014 в Сочи, и на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
К слову, о таком ноу-хау дирекция студенческих игр ранее не рассказывала. О двойной церемонии упоминал лишь сам Илья Авербух во время визита в Красноярск в феврале 2018 года.
«Для таких больших международных мероприятий церемония открытия имеет большое значение, именно по ней потом вспоминают обо всем, что было. Так как желающих увидеть это собственными глазами будет много, принято решение о том, что церемония будет показана повторно», — говорил Авербух.
Не исключено, что если бы такую идею растиражировали ранее, россияне смогли бы посмотреть, к примеру, матчи футбольной сборной России на чемпионате мира с Испанией и Хорватией несколько раз. Ведь там уж точно был «повышенный зрительский интерес».
В ситуации с Универсиадой же, скорее всего, сработал финансовый принцип — наверняка, программа Авербуха обойдется в копеечку, и чтобы хоть как-то отбить затраты, шоу пройдет повторно.
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