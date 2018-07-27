Последние горячие скидки и распродажи июля в Петрозаводске

Обзор самых привлекательных торговых предложений недели. Остаются считанные дни июля и этим месяцем многие магазины закрывают летние акции и распродажи. В «Макси» 15 брендов завершат распродажи 31 июля. Самые большие скидки последние дни предлагают « Глория джинс » (до 80%), «Модис», «Честер». «Бенафетто», «Инсити» (до 70%), весь перечень смотрим здесь.

Большинство из них открыли свои скидки в начале месяца и если не надеетесь к концу отловить там что-то приличное, можно заглянуть в «Остин», размер скидок тот же — 70%, но финальные летние распродажи открылись только 24 июля.

И специальное предложение для юной прекрасной половины: только с 23 по 29 июля скидка на игрушки для девочек в 40%. По типу детской присказки: «Сегодня воскресенье, девочкам печенье, а мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам». И пойди пойми почему так несправедливо. Также 31 июля завершатся скидки в 50% на большой ассортимент товаров ДНС: в распродаже участвуют радиобудильники, портативные колонки, наушники и другие товары.

Этим же днем завершается месячных разнообразных скидок в «Улыбке радуги». В «Лотос плазе» последним днем июля завершатся скидки на мебель от нескольких компаний, бытовую технику, сумки, обувь, одежду. Выбираем куда заглянуть здесь.

Кстати говоря, в том же ТЦ также в конце июля завершится распродажа улыбок, то есть обещают небольшую, но полезную скидку на отбеливание зубов. А мальчикам, спросите? А мальчикам новая фотозона «Школьный переворот», например. Кстати о школе, в ЦСК продолжается распродажа канцтоваров и даже обещают тетрадки по рублю.

А «Лента» с 23 по 29 июля устраивает неделю детских брендов — скидка 40%. Большим детям там же и только 27 июля предлагают скидку в 30% на красное вино и 20% на охлажденное мясо и полуфабрикаты из него. Там же 26 июля открылась распродажа товаров для консервации: в перечне 19 наименований, какие — смотрим здесь.

Любителям закруток на зиму также стоит знать, что с 25 по 31 июля «Спар» устраивает распродажу банок, крышек и прочего: скидки до 33%. А всем, кто хочет есть не в будущем, а прямо сейчас: в «Магните» только 27 и 28 июля 30% скидок на все вареные колбасы. Скидки на колбасы и гриль, но уже до 29 июля обещает «Дикси» , там же рыбная неделя, скидки до 50%. «Семья» до 31 июля снизила цены на пельмени, вареники и котлеты, в «Пятерочке» снижены цены на чай и кофе — скидки до 56%. Сосиски, мороженое и конфеты со скидками более, чем в 50% предлагает «Перекресток». Ну а всем, кто слишком много ел и хочет это забыть: только до 31 июля центр коррекции веса «iТалия» предлагает 50% скидки на комплексную коррекцию фигуры.

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