Ещё
Осетинская певица примет участие в проекте Первого канала «Голос 60+»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Осетинская певица примет участие в проекте Первого канала «Голос 60+» 

Sputnik Южная Осетия 11 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 27 июл — Sputnik. Исполнительница из Северной Осетии Анна Албегова станет участницей нового вокального конкурса на Первом канале «Голос 60+», сообщает Ossetia News. Певица в возрасте 65 лет прошла отборочный этап проекта, исполнив джазовую композицию а капелла.
"Я пришла на прослушивание и исполнила песню без музыкального сопровождения. В жюри сидел директор проекта «Голос» Юрий Аксюта, он даже сказал, что ему понравилось мое выступление. А уже через пару дней мне позвонили с Первого канала и пригласили на репетицию с оркестром", — рассказала изданию Албегова.
Албегова является народной артисткой Северной и Южной Осетии, в 2011 году она частично потеряла слух в результате болезни, однако это не остановило ее от музыкальной деятельности.
Запись проекта «Голос 60+» будет проходить в Москве в середине августа, в эфир Первого канала телешоу выйдет в сентябре текущего года.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
На Букеровскую премию впервые номинировали комикс Показывает "Allonfilm": в Цхинвале пройдет премьера двух документальных фильмов "Проверка на дорогах" и "Мой друг Иван Лапшин": наследие Алексея Германа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение