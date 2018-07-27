Осетинская певица примет участие в проекте Первого канала «Голос 60+»

ЦХИНВАЛ, 27 июл — Sputnik . Исполнительница из Северной Осетии Анна Албегова станет участницей нового вокального конкурса на Первом канале «Голос 60+», сообщает Ossetia News. Певица в возрасте 65 лет прошла отборочный этап проекта, исполнив джазовую композицию а капелла.

"Я пришла на прослушивание и исполнила песню без музыкального сопровождения. В жюри сидел директор проекта «Голос» Юрий Аксюта , он даже сказал, что ему понравилось мое выступление. А уже через пару дней мне позвонили с Первого канала и пригласили на репетицию с оркестром", — рассказала изданию Албегова.

Албегова является народной артисткой Северной и Южной Осетии, в 2011 году она частично потеряла слух в результате болезни, однако это не остановило ее от музыкальной деятельности.

Запись проекта «Голос 60+» будет проходить в Москве в середине августа, в эфир Первого канала телешоу выйдет в сентябре текущего года.